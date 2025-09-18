Ilie Bolojan despre reformele și reducerile decise de Guvern: „Fără aceste măsuri, aveam fondurile europene suspendate și intram într-o incapacitate de plată”

Premierul Ilie Bolojan a explicat că reformele și reducerile decise de Guvern au fost inevitabile pentru a salva miliarde de euro din PNRR și pentru a evita blocarea fondurilor europene. Acesta a anunțat că săptămâna viitoare va fi luată și o decizie privind plafonarea TVA la alimentele de bază.

Șeful Executivului a avertizat că România se află într-o situație extrem de fragilă, cu un deficit bugetar de aproximativ 30 de miliarde de euro și dobânzi record. „Doar dobânzile pe care România le va plăti anul acesta se ridică la 11 miliarde de euro. În fiecare an, acestea vor fi tot mai mari. Dacă nu reducem această diferență, guvernele noastre vor fi doar agenții de plăți, care vor plăti dobânzi și cheltuieli sociale, fără să mai poată dezvolta România”, a declarat Bolojan.

Acesta a subliniat că măsurile de reducere a cheltuielilor nu au fost o opțiune, ci o necesitate. „Dacă doar încercăm să mimăm o reformă, încasările suplimentare vor fi consumate de cheltuieli și ne vom întoarce din nou într-o situație complicată. România trebuia să-și corecteze deficitul până anul trecut, nu abia în această vară”, a mai spus premierul.

Riscul suspendării fondurilor europene

Bolojan a confirmat că România se afla în procedura de suspendare a fondurilor europene și că neadoptarea pachetelor de măsuri ar fi dus la un blocaj financiar. „Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, aveam fondurile europene suspendate și intram într-o incapacitate de plată. În situații excepționale am salvat o situație dificilă, dar nicio măsură nu se lasă cu aplauze”, a afirmat acesta.

El a explicat că reformele convenite în coaliția de guvernare au fost asumate de toate partidele: „Niciun om și niciun partid nu este încântat să ia astfel de decizii. Dar aici nu faci ceea ce îți place, faci ceea ce trebuie”.

Decizie privind plafonarea TVA la alimente

Premierul a vorbit și despre măsura plafonării TVA la alimentele de bază, care urmează să expire la 1 octombrie. „La sfârșitul lunii iunie, când am prelungit plafonarea cu încă trei luni, discuția din Guvern a fost că aceasta va fi ultima prelungire. Vom lua o decizie săptămâna viitoare, după ce adunăm toate datele din piețe și analizăm impactul asupra marilor distribuitori”, a anunțat Bolojan.

El a atras atenția că intervențiile directe pe piață nu rezolvă problema pe termen lung. „Orice plafonare generează perturbări. Pentru a avea prețuri bune și produse de calitate trebuie să susținem creșterea producției agroalimentare, procesarea și industria românească. Trebuie să ne asigurăm de existența unei competiții corecte, ca producătorii români să aibă acces și promovare în lanțurile de distribuție”, a precizat premierul.

PNRR renegociat, reforme amânate

Guvernul a renegociat Planul Național de Redresare și Reziliență cu Comisia Europeană, pentru a salva circa 10 miliarde de euro până în 2026. Cu toate acestea, reformele promise în administrația publică au fost din nou amânate. Miercuri a avut loc o discuție la sediul Guvernului cu mai mulți președinți de consilii județene și primari, însă nu s-a ajuns la niciun consens. O nouă ședință a coaliției este așteptată săptămâna viitoare pentru a decide reducerea numărului de posturi în administrația locală și centrală.

„Vom ajunge în situații foarte complicate”

Bolojan a avertizat că România nu mai are timp de pierdut. „Vom ajunge în niște situații foarte complicate. Nerespectând angajamentele pe care ni le-am luat, pe bună dreptate, ni se pot suspenda fondurile europene. De aceea am fost nevoiți să luăm aceste măsuri urgente”, a conchis premierul.