Pasageri rămași blocaţi peste noapte în trenurile Eurostar. Pana de curent din tunelul Canalului Mânecii a perturbat traficul

Publicat:

Pasagerii Eurostar se pregătesc pentru posibile noi perturbări, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marţi haos în transporturi pentru mii de persoane, relatează miercuri dimineaţă BBC.

FOTO Profimedia / Serviciile Eurostar către și dinspre Londra sunt suspendate din cauza unor probleme la alimentarea electrică din Tunelul Canalului Mânecii
În timp ce oamenii se grăbeau să ajungă la petrecerile de Revelion, unii călători au spus că au petrecut peste şase ore blocaţi în trenuri pe parcursul nopţii, în condiţiile în care serviciile au fost afectate de noi întârzieri.

Un bărbat a declarat pentru BBC că se îmbarcase în cursa de la 19:01 spre Paris, însă la ora 03:00 GMT era încă blocat în tren, la intrarea în tunel, scrie News.

El a spus că personalul le-a transmis că există „50% şanse să ajungem la Paris şi 50% şanse să ne întoarcem la Londra”.

Cred că planul meu de Anul Nou este acum în mâinile operatorilor tunelului”, a spus parizianul în vârstă de 27 de ani.

Eurostar a anunţat că intenţionează să opereze toate cursele sale miercuri, dar a avertizat că pot exista în continuare întârzieri şi anulări.

Cursa de la Londra la Paris programată pentru ora 06:00 GMT a fost anulată.

Problema la alimentarea electrică aeriană şi defectarea unui tren LeShuttle au blocat marţi toate rutele, provocând perturbări pentru mii de persoane care încercau să plece de Revelion.

Unele servicii Eurostar şi LeShuttle au fost reluate marţi seară, însă întârzierile au continuat, fiind deschisă doar una dintre cele două linii feroviare ale tunelului.

Getlink, compania care operează Tunelul Canalului Mânecii, a anunţat că lucrările pentru remedierea problemei de alimentare electrică au continuat pe parcursul nopţii.

Miercuri dimineaţă, într-o actualizare publicată pe site-ul Eurostar, se arată: „Serviciile au fost reluate astăzi după o problemă de alimentare electrică apărută ieri în Tunelul Canalului Mânecii şi după alte dificultăţi ale infrastructurii feroviare apărute pe timpul nopţii. Intenţionăm să operăm toate serviciile astăzi, însă, din cauza efectelor în lanţ, pot exista în continuare întârzieri şi posibile anulări de ultim moment. Vă rugăm să verificaţi actualizările în timp real privind starea trenului dumneavoastră pe pagina de status şi orare.”

Dennis van der Steen, din Olanda, se îndrepta spre Amsterdam pentru a petrece Revelionul alături de familie şi prieteni.

În schimb, a spus că a petrecut şase ore blocat la bordul unui tren Eurostar, înainte ca acesta să înceapă din nou să se deplaseze în jurul orei 03:00 GMT.

„Suntem blocaţi”, a declarat el pentru BBC.

El a spus că nu a fost curent electric în tren atunci când acesta s-a oprit şi că unii pasageri au dormit, în timp ce alţii erau „foarte îngrijoraţi”. Ulterior, i s-a spus că trenul îşi va continua călătoria.

Un alt pasager a descris sentimentul ca pe un „carusel de emoţii” timp de ore întregi, fără să ştie dacă trenul în care se afla va putea traversa Canalul Mânecii sau se va întoarce la Londra.

Trenul său a ajuns în cele din urmă la Bruxelles, a spus el, adăugând: „Mă bucur că am ajuns acasă, am văzut multe familii rămase blocate”.

Imagini cu mulţimi uriaşe de călători rămaşi blocaţi la London St Pancras International au inundat reţelele sociale după pana de curent de marţi.

O fotografie transmisă BBC de un mecanic Eurostar părea să arate cabluri electrice aeriene împrăştiate pe şine.

Între timp, maşinile care intenţionau să folosească Tunelul Canalului Mânecii au provocat ambuteiaje în apropierea terminalului LeShuttle din Folkestone.

Tim Brown, care încerca să se întoarcă în Regatul Unit după ce a petrecut Crăciunul în Germania, a declarat pentru PA News că a rămas blocat în maşină, pe trenul LeShuttle, mai bine de trei ore, fără „acces la mâncare sau apă”.

Până la prânz, marţi, cel puţin o duzină de servicii Eurostar între Regatul Unit, Franţa, Belgia şi Olanda au fost anulate.

Operatorul feroviar şi-a cerut scuze şi a spus că pasagerii îşi pot reprograma călătoria gratuit sau îşi pot anula rezervarea şi pot primi o rambursare ori un voucher electronic.

Marţi, Eurostar i-a îndemnat pe clienţi „să îşi reprogrameze călătoria pentru o altă zi, dacă este posibil, fiind disponibile schimburi gratuite”.

„De asemenea, îi sfătuim pe clienţi să nu vină în gări dacă trenurile lor au fost deja anulate”, a mai transmis compania.

