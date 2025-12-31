Românii nu au încredere în economia locală, dar par din ce în ce mai încrezători în ceea ce privește nivelul de trai, locurile de muncă și veniturile lor, potrivit unei ample analize de piață care arată că neîncrederea a atins cote maxime în 2025, situându-se la nivelul de 70%.

„Sentimentul de neîncredere în economia românească a rămas la un nivel ridicat în al patrulea trimestru al anului 2025, 70% dintre investitorii individuali români declarând că nu au încredere în perspectivele acesteia, același procent ca în trimestrul al treilea al acestui an”, se arată în cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat.

Acest lucru nu este surprinzător, spun analiștii eToro, având în vedere că România continuă să se confrunte cu o creștere lentă, deficite bugetare ridicate și inflație ridicată. Incertitudinea generată de recentele reforme pentru reducerea deficitului bugetar și de creșterea impozitelor poate explica nivelul mai ridicat de neîncredere în evoluția economiei.

„România continuă să aibă cea mai mare inflație din UE, iar investitorii se pregătesc pentru o nouă serie de creșteri de impozite în 2026. Dacă comparăm rezultatele sondajului din acest trimestru cu cele din trimestrul anterior, putem observa o creștere a numărului de investitori care au declarat că nu sunt deosebit de încrezători, de la 43% la 47%, dar și o scădere a procentului celor care nu sunt deloc încrezători în economia locală, de la 27% la 23%”, se arată în analiză.

Cu toate acestea, un semn pozitiv este creșterea încrederii în venituri și costul vieții. În acest trimestru, 70% dintre investitorii individuali români sunt încrezători în ceea ce privește nivelul lor de trai, comparativ cu 63% în trimestrul anterior. Dintre grupele de vârstă, cea mai mare încredere o are din nou generația cea mai tânără, Gen Z, cu 76%, urmată de Gen X (73%), Millennials (69%) și Boomers cu 45%.

Ultimul sondaj, care acoperă trimestrul al patrulea, arată o creștere a nivelului de încredere în ceea ce privește siguranța locului de muncă, care a crescut la 74% de la procentul anterior de 69% dintre respondenți. Cu toate acestea, nu a revenit la cel de 77% din trimestrul al doilea. Generația Z (18-27 ani) este cea mai încrezătoare (81%), urmată de generația Boomers (60-78 ani) cu 76% și generația Millennials (28-43 ani) cu 73%, în timp ce generația X (44-59 ani) arată cel mai scăzut nivel de încredere în siguranța locului de muncă (71%).

Inflația rămâne principala preocupare a românilor

Inflația rămâne principala preocupare a investitorilor individuali din România, 26% dintre aceștia considerând-o principalul risc pentru portofoliile lor de investiții. Aceasta este urmată de o posibilă recesiune a economiei globale (25%), starea economiei românești (18%) și un conflict internațional (13%).

Rezultatele acestui trimestru arată că piețele bursiere nu sunt același lucru cu economia. Piețele financiare se uită spre spre viitor, iau în considerare așteptările privind prețurile activelor și profiturile viitoare, în timp ce economia reală măsoară producția, locurile de muncă și veniturile actuale și pe cele trecute. În timp ce neîncrederea în economia românească continuă să fie ridicată, încrederea în portofoliile de investiții ale investitorilor individuali români a crescut la 82% de la 72% în trimestrul anterior. Acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză, având în vedere că indicele BET al Bursei de Valori București a crescut cu peste 43% în acest an, în timp ce indicele european STOXX 600 a crescut cu peste 14%, iar indicele american S&P 500 a câștigat peste 16% de la începutul acestui an.

Jumătate (50%) dintre investitorii individuali români au acțiuni locale în portofoliile lor, 42% au acțiuni străine, 52% au o formă de criptoactive, în timp ce trei sferturi au numerar, inclusiv conturi de economii. Când au fost întrebați în ce sectoare intenționează să își mărească investițiile, românii au răspuns tehnologia (20%), serviciile financiare (18%), energia (15%) și imobiliarele (10%). După raportarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea, acestea sunt unele dintre sectoarele cu cele mai mari creșteri ale profiturilor, în Europa, inclusiv în România, dar și peste Atlantic. Iar investitorii au observat acest lucru.

În contextul incertitudinii, al inflației ridicate persistente, al creșterilor de impozite și al stagnării PIB-ului, investitorii individuali români, în marea lor majoritate, rămân pesimiști cu privire la perspectivele economiei locale, susțin analiștii. Cu toate acestea, optimismul lor crescând cu privire la finanțele personale și randamentul investițiilor arată o separare clară între percepția asupra economiei și sentimentul lor față de piețele financiare, mai ales după un an puternic până în prezent.