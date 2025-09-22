Senatorul PSD Daniel Zamfir: „Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue”

Coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru, afirmă senatorul PSD Daniel Zamfir. Precizarea vine după ce primarul PSD Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că un nou Executiv poate fi instalat în numai 3 zile în caazul demisiei premierului.

„Inclusiv cei angajaţi în administraţia publică locală sunt cetăţeni ai României şi orice concediere afectează un om. Concedierile sau restructurarea, mai degrabă, trebuie să fie una bazată pe criterii, să zic, de competenţă, dacă vreţi şi nu vă place lucrul ăsta. Trebuie, pe scurt, să plece oamenii leneşi şi ineficienţi şi să rămână cei care, într-adevăr, îşi fac treaba. Dar concedierea colectivă, repet, nu cred că este o soluţie. Şi aţi avut aici atâtea exemple pe care le-au dat cei din administraţie, primarii, de la toate partidele politice. N-a fost vorba de culoarea politică, toţi primarii, fie de la PSD, PNL şi chiar USR, au fost împotriva acestui mecanism”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, la Parlament.

Întrebat dacă această coaliţie ar supravieţui şi fără Ilie Bolojan premier, senatorul a răspuns:„Eu cred că da. Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”.

El a menţionat totodată că firesc ar fi să fie pus tot un premier de la PNL, conform acordului coaliţiei pentru rotativa guvernamentală.

Un nou premier, instalat în 3 zile

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat anterior, la Digi24, că nu va fi nici o criză în coaliţie, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un alt prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile.

„Guvernul se poate face imediat. Guvernul rămâne acelaşi, doar primul ministru nu se schimbă”, a spus Olguţa Vasilescu, arătând că procedurile pot să dureze 3 zile sau 5 zile.