POT îl exclude pe deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, la doar o lună după promovarea sa în fruntea grupului parlamentar. Care sunt motivele

Răzvan Mirel Chiriţă a fost exclus din Conducerea Partidului Oamenilor Tineri (POT), a informat miercuri, 10 decembrie, conducerea formațiunii politice. Decizia vine la o lună după ce Anamaria Gavrilă l-a desemnat pe acesta lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaţilor.

Potrivit unui comunicat de presă, decizia a fost luată după analizarea mai multor situaţii care au arătat că Răzvan Mirel Chiriţă „nu şi-a respectat responsabilităţile de membru şi parlamentar al POT”.

Printre motivele principale se numără: lipsa implicării în campania electorală pentru Bucureşti, deşi este deputat de Bucureşti şi a susţinut candidatura partidului, neplata cotizaţiei timp de mai multe luni, absenţa sprijinului şi a implicării în activitatea partidului şi neinformarea partidului despre situaţii care ar putea influenţa activitatea partidului, se arată în comunicatul citat de News.ro.

„Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile şi regulile Partidului Oamenilor Tineri. Decizia are efect imediat. Domnul Răzvan Mirel Chiriţă îşi poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne”, precizează aceeaşi sursă.

Decizia a fost luată la o lună de la momentul la care Anamaria Gavrilă anunţa că îl desemnează ”cu bucurie şi încredere” pe Chiriţă în funcţia de lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaţilor.

”În ultimele peste zece luni, am construit împreună un grup parlamentar funcţional. Astăzi, parlamentarii POT au toate resursele şi sprijinul de care au nevoie ca să livreze rezultate reale pentru oameni. Acum este momentul ca eu să mă concentrez mai mult pe creşterea partidului în ţară, iar Răzvan va continua munca începută în Parlament”, declara, în 5 noiembrie, Anamaria Gavrilă.

Înaintea excluderii lui Chiriţă din partid, zece membri aleşi pe listele POT au părăsit Grupul Parlamentar POT de la Camera Deputaţilor.

Grupul POT de la Senat s-a desfiinţat în precedenta sesiune parlamentară, ulterior, parlamentari intraţi în Parlament pe listele POT, SOS România şi AUR au format grupul parlamentar Pace - Întâi România.

Numele lui Răzvan Mirel Chiriţă a apărut printre alte nume ale unor persoane urmărite penal pentru vânzarea de materiale sanitare la preţuri supraevaluate, în timpul pandemiei.