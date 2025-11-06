search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Publicat:

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a fost filmată miercuri, 5 noiembrie, de activistul Marian Ceaușescu, în timp ce râdea de defectul acestuia de vorbire.

Captură video Marian Ceaușescu / Facebook
Captură video Marian Ceaușescu / Facebook

Totul a început de a un schimb de replici în Piața Universității din Capitală. Marian Ceaușescu i-a spus Anamariei Gavrilă în timp ce o filma: „Doamna președintă, cum facem, că dumneavoastră aveți o vorbă «It’s gone». Aici este «It’s gol?»”.

Gavrilă a reacționat batjocoritor și l-a întrebat: „Dar de ce vorbești sacadat?”, apoi a pufnit iar a pufnit iar în râs. Șefei POT i s-a alăturat și senatorul Gheorghe Vela.

„Dacă mă întrebați așa, să vă fie rușine! Doamnă, sunt bâlbâit în urma bătăilor din 1990 (n.red. – iunie 1990, când a fost Mineriada). Dumneavoastră nu aveți creier dacă m-ați întrebat așa ceva”, a răspuns Marian Ceaușescu.

Sursa: Marian Ceaușescu / Facebook

Marian Ceaușescu, pe numele său real Marian Tivilic Moroșanu, a rămas cu un defect de vorbire, după a fost bătut în iunie 1990 în timpul Mineriadei.

„Președinta partidului POT Anamaria Gavrilă alături de senatorul Gheorghe Vela au râs de defectul meu de vorbire, în piața Universității unde am fost bătut, alergat și rănit in 21 decembrie 89, iar în 13 iunie bătut legat cu sârma ghimpată la mâini, iar în 14 iunie 90 am fost bătut și dus la secția 1 Poliție (MILIȚIE), fiind bătut din 14 până în 15 iunie 1990 de către polițisti și mineri cu bâta, burlanul de miliție și furtul din dotarea minerului din oră în oră. De la orele 20 pana la 06 dimineața”, a spus Marian Ceaușescu pe rețelele de socializare.

Acesta nu este primul derapaj al șefei POT când i se pun întrebări. În luna martie a acestui an a chemat Poliția la Parlament acuzând presa că o hărțuiește cu întrebări. Tot ea a primit un avertisment fiindcă a sunat fără motiv la numărul de urgență.

Politică

