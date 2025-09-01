Parlamentari din SOS România și POT solicită înființarea unui nou grup la Camera Deputaților

Parlamentarii plecați din POT și SOS România, partide conduse de deputata Anamaria Gavrilă și eurodeputata Diana Șoșoacă, au cerut luni, 1 septembrie, constituirea Grupului Parlamentar Independent în ședința Biroului Permanent a Camerei Deputaților.

În baza dispozițiilor regulamentare, membrii Grupului Parlamentar Independent vor desemna un lider de grup, 5 vicelideri și doi secretari, urmând ca această componență să fie comunicată Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Grupul ar urma să fie constituit din 10 membri:

1. SIMU AURORA-TASICA (POT)

2. ALBU DUMITRIȚA (POT)

3. CSILLAG ANDREI (POT)

4. CĂLIN-FLORIN GROZA (POT)

5. GHEORGHE- PETRU PÎGLIȘAN (POT)

6. VARGĂ MARIANA (SOS ROMÂNIA)

7. FĂGET RODICA (SOS ROMÂNIA)

8. FĂGET MĂDALIN LAURENȚIU (SOS ROMÂNIA)

9. DORIN POPA (POT)

10. CIUBUC CIPRIAN (SOS ROMÂNIA)

Solicitarea deputaților urmează să fie analizată de Comisia pentru regulament din Camera Deputaților.