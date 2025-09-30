search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
Video Ponta, ironii după reacțiile la rezultatul alegerilor din Moldova: „România va fi moldovenizată”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul premier Victor Ponta a declarat că „România va fi moldovenizată”, având în vedere reacțiile liderilor țării la victoria PAS, partid pro-european, la alegerile de duminică, 28 septembrie.

Victor Ponta/FOTO: Mediafax
Victor Ponta/FOTO: Mediafax

„«Să facem și noi ca Moldova», citez. Eu am văzut un titlu de articol în cinci ziare, în principal ziarele implicate în propagandă. Noi anul trecut i-am lăsat pe ăștia să voteze ce vor ei? Am lăsat să candideze pe cine vrea? Uite cum se face treaba!

Eu mă gândeam să românizăm Republica Moldova, să scape de ruși, dar să-i românizăm. După reacțiile de duminică și luni, România va fi moldovenizată, pentru că uite, noi l-am avut pe Georgescu, câștigă AUR voturi multe. Nu, domle! Modelul: «Ursula e ok, Macron e ok»”, a declarat fostul premier la emisiunea lui Marius Tucă.

Duminică, 28 septembrie, au avut loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. În urma votului, cinci formațiuni au reușit să acceseze Parlamentul:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – formațiunea proeuropeană a președintei țării, Maia Sandu, care a obținut 50,20% din voturi și 55 de mandate, consolidându-și astfel majoritatea în Parlament;
  • Blocul Patriotic – alianță formată din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și alte formațiuni de stânga – care a acumulat 24,25% din voturi. și 26 de mandate;
  • Blocul Electoral „Alternativa”, condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, a obținut 7,99% din voturi și 8 mandate;
  • Partidul Nostru (PN) – condus de Renato Usatîi, care a obținut 6,20% din voturi și 6 mandate;

Chiar înainte de alegeri, premierul moldovean Dorin Recean a avertizat că Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a prelua puterea în urma scrutinului. Din cauza riscului de amestec rusesc, Poliția, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Moldova au deschis o anchetă penală privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare, în cadrul căreia au fost reținute peste 70 de persoane.

În ziua alegerilor, a fost lansat un atac cibernetic de amploare asupra Comisiei Electorale Centrale (CEC), iar secțiile de vot, inclusiv cele destinate locuitorilor din regiunea separatistă transnistreană și din diaspora, au fost vizate de alerte false cu bombă.

Politică

