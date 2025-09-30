search
Marți, 30 Septembrie 2025
Bruxelles-ul caută soluții pentru a ocoli veto-ul lui Viktor Orbán privind aderarea Moldovei și Ucrainei la UE

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit esențial, miercuri, la Copenhaga, președintele Consiliului European, António Costa, intensifică eforturile diplomatice pentru a debloca procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, în ciuda opoziției ferme venite din partea Ungariei, scrie politico.eu.

Maia Sandu și Antonio Costa/FOTO:Arhiva
Maia Sandu și Antonio Costa/FOTO:Arhiva

Regulile actuale ale Uniunii prevăd că orice etapă a extinderii trebuie aprobată în unanimitate de cele 27 de state membre, ceea ce oferă guvernelor naționale un instrument eficient de blocaj. Premierul ungar Viktor Orbán a folosit acest mecanism pentru a opri procesul de apropiere al Ucrainei de structurile europene, în contextul în care Budapesta continuă să critice reformele incomplete și problemele legate de minoritatea maghiară din vestul Ucrainei.

În acest context, Costa propune o reformă de fond a modului în care sunt demarate negocierile de aderare. Potrivit surselor diplomatice citate de Politico, ideea este ca deschiderea „capitolelor de negociere” – pași tehnici, dar esențiali în procesul de integrare – să se poată face cu o majoritate calificată, nu prin unanimitate. În schimb, închiderea acestor capitole ar rămâne condiționată de acordul tuturor statelor membre. În mod concret, asta ar însemna că Ucraina și Moldova ar putea începe reformele și alinierea la normele europene chiar dacă un stat – sau două – ar fi împotrivă.

Planul lui Costa, aflat încă în fază de tatonare, a fost prezentat în timpul unei serii de vizite discrete în capitalele europene, dar și în marja Adunării Generale ONU, desfășurată recent la New York. Potrivit diplomaților, liderul portughez – numit în funcție în 2024 – vede în extinderea UE „cea mai importantă investiție geopolitică” pe care Uniunea o poate face în acest deceniu.

De altfel, și Comisia Europeană continuă să susțină parcursul Ucrainei. Comisara pentru extindere, Marta Kos, va merge luni la Kiev pentru a marca finalizarea procesului de screening legislativ, o etapă premergătoare negocierilor propriu-zise de aderare. „Toate clusterele au fost analizate, într-un timp record. Ucraina și-a făcut treaba. E momentul ca statele membre să își asume responsabilitatea deciziei”, a declarat Kos pentru Politico.

În culisele acestui efort diplomatic, persistă însă o întrebare fundamentală: cât de pregătită este Uniunea Europeană să accepte noi membri, într-un context regional tot mai volatil și cu un consens politic intern tot mai fragil? Iar în centrul acestui echilibru precar rămâne același obstacol: dreptul de veto.

Republica Moldova

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
Cancerul lui Kate Middleton, cel mai bine păzit secret de la Palat. Motivul pentru care nu a apărut nicio informație în tabloide

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate