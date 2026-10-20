 Ce scrie presa internațională despre învestirea Guvernului Niculescu. POLITICO: „Criza politică din România primește o pauză de șase luni” | adevarul.ro
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Ce scrie presa internațională despre învestirea Guvernului Niculescu. POLITICO: „Criza politică din România primește o pauză de șase luni”

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România a pus capăt, marţi, celor cinci luni de paralizie politică, Parlamentul votându-l pe Luca Niculescu în funcţia de prim-ministru după trei încercări eşuate de formare a unui guvern, însă acordul prevede un termen de şase luni în care partidele trebuie să ajungă la un acord mai durabil, scrie POLITICO.

Luca Niculescu
Luca Niculescu, noul premier al României Foto: Mălina Norocea/Inquam Photos

Amenințarea unor alegeri anticipate, care ar fi favorizat probabil ascensiunea partidului populist de dreapta Alianţa pentru Uniunea Românilor (AUR), a contribuit la determinarea Partidului Naţional Liberal (PNL) de centru-dreapta şi a Social-Democraţilor (PSD) de centru-stânga să ajungă la un acord privind un guvern condus de independentul Niculescu, un fost jurnalist şi diplomat care a fost nominalizat în funcţia de prim-ministru de președintele centrist Nicuşor Dan la începutul acestei luni. Socialiştii se vor alătura cabinetului, dar liberalii vor rămâne în afara acestuia, potrivit News.

România are a şasea populaţie ca mărime din UE şi joacă un rol esenţial în apărarea NATO din sud-estului Europei, găzduind o bază militară importantă şi o staţie a scutului antirachetă al SUA. În ultimii ani, ţara a fost afectată de instabilitate politică şi de un deficit bugetar în creştere rapidă, ceea ce a alimentat o creştere a sprijinului pentru politica naţionalistă de extremă dreaptă, explică POLITICO.

Noul acord care menţine guvernul la putere expiră în şase luni, iar partidele vor trebui să renegocieze pactul, neexistând încă un consens cu privire la ce va urma, precizează publicaţia de la Bruxelles.

În această perioadă, social-democrații vor încerca să adopte până la sfârşitul lunii noiembrie un buget pentru 2027 axat pe investiţii, îndepărtând Bucureștiul de politica de austeritate, a declarat liderul partidului, Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat POLITICO Playbook Capitals.

„România are nevoie de un plan de redresare economică, nu de austeritate”, a spus el. „Prioritățile noastre sunt protejarea puterii de cumpărare şi sprijinirea mediului de afaceri, relansarea investițiilor publice şi îmbunătăţirea serviciilor publice esenţiale”, a declarat liderul PSD. Grindeanu a adăugat că îşi propune să revizuiască bugetul pentru 2026 până la sfârşitul lunii octombrie şi să accelereze implementarea proiectelor UE pentru a debloca fondurile.

În luna mai, social-democraţii s-au aliat cu AUR pentru a răsturna guvernul de coaliţie condus de centrişti şi liberali, de centru-dreapta, pe fondul faptului că reformele nepopulare de reducere a datoriei au împins alegătorii social-democraţi către dreapta populistă. PNL şi USR au refuzat să guverneze din nou alături de social-democraţi.

Formarea noului guvern îngreunează declanşarea alegerilor anticipate odată cu expirarea acordului de şase luni, întrucât Constituţia României prevede că Parlamentul poate fi dizolvat numai după două încercări eşuate de formare a unui guvern, observă POLITICO.

Grindeanu speră să-şi convingă foştii parteneri de coaliţie să se reunească peste şase luni, dar cu un program economic diferit. Temându-se de o creștere a sprijinului pentru extrema dreaptă, el doreşte să evite noi reduceri. Însă renunțarea la austeritate îl pune în conflict cu PNL, care a susținut restricţiile fiscale. PNL a refuzat să semneze un program detaliat de coaliţie, a afirmat Grindeanu, forţând guvernul să-şi asigure sprijinul vot cu vot în următoarele şase luni.

Grindeanu a făcut distincția între voturile parlamentare şi alianțele durabile şi a declarat că nu va căuta un pact cu AUR, invocând dezacorduri profunde pe teme precum Europa şi securitatea națională. El a declarat că a respins o ofertă din partea AUR de a susţine un pachet de cheltuieli sociale în valoare de 300 de milioane de euro în timpul negocierilor privind bugetul pentru 2026, după ce partidul de extremă dreaptă a cerut în schimb sprijinul PSD pentru o altă chestiune, nespecificată. În schimb, el a aşteptat să găsească un compromis cu PNL. „Atât timp cât voi rămâne în această funcţie, PSD nu va avea niciun acord cu AUR”, a promis el.

Reuters: „Luca Niculescu are o misiune dificilă”

Agenția britanică Reuters a subliniat că învestirea Guvernului Niculescu a pus capăt „unui blocaj politic de aproape șase luni, care a pus presiune asupra ratingului de țară din categoria investment-grade și a afectat încrederea investitorilor.”

Reuters amintește că a fost a patra încercare a președintelui „de centru” Nicușor Dan de a instala un guvern „în statul membru NATO și al Uniunii Europene, după ce o coaliție largă, proeuropeană, s-a destrămat la începutul lunii mai.”

„Însă acesta (n.r. Luca Niculescu) are o misiune dificilă în încercarea de a rezolva problemele economice ale României, iar analiștii politici consideră că guvernul său ar putea avea o durată scurtă de viață.

El trebuie să încerce să reducă în continuare unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, susținând în același timp o economie aflată în contracție, să elimine o taxă suplimentară pe cifra de afaceri a companiilor și să majoreze pensiile, înghețate timp de doi ani din cauza constrângerilor bugetare.”

Reuters mai scrie că guvernul Luca Niculescu trebuie să adopte în decembrie un buget pentru 2027 care să reducă deficitul, în caz contrar România riscând retrogradarea ratingului de țară. Bucureștiul s-a angajat să reducă deficitul bugetar sub 3% din PIB până în 2030, de la 6,2% estimat pentru 2026.

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