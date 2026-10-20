Guvernul Luca Niculescu și-a programat deja prima ședință înainte de votul din Parlament. Când ar depune miniștrii jurământul

Guvernul condus de Luca Niculescu ar urma să depună jurământul marți seară, între orele 18:00 și 19:00, iar prima ședință a noului Executiv este programată după ora 20:00. Programul a fost stabilit înainte ca Parlamentul să voteze învestirea Cabinetului.

Guvernul condus de Luca Niculescu ar urma să depună jurământul marți seară. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Votul pentru Guvernul Luca Niculescu este programat să înceapă marți, după ora 14:00. Reprezentanții formațiunilor care ar urma să susțină noul Executiv mizează pe obținerea numărului necesar de voturi pentru învestire și au stabilit deja calendarul primelor activități guvernamentale, susțin surse parlamentare.

Pentru ca Guvernul să fie învestit, sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Aprobarea Cabinetului ar pune capăt perioadei de interimat a Guvernului demis, condus de Ilie Bolojan.

Ce partide susțin Guvernul Luca Niculescu

PSD, PNL și UDMR au împreună 239 de parlamentari: 127 de la PSD, 81 de la PNL și 31 de la UDMR. Numărul depășește pragul necesar învestirii, însă votul tuturor parlamentarilor acestor formațiuni nu este garantat.

AUR și USR au anunțat că nu vor vota noul Guvern. În plus, există parlamentari liberali care nu susțin Cabinetul. PNL Iași a anunțat sâmbătă că se opune învestirii, decizia fiind adoptată în unanimitate de Biroul Politic Județean.

Pe lângă PSD, PNL și UDMR, au anunțat că vor vota Guvernul și reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, care numără 17 membri, grupul Uniți pentru România (UPR) din Camera Deputaților, cu 16 membri, precum și parlamentari neafiliați și grupul PACE din Senat.

În aceste condiții, numărul voturilor favorabile ar putea ajunge aproape de 300, dacă parlamentarii care și-au anunțat susținerea vor vota în favoarea Cabinetului.