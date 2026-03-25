PNL: Măsurile privind carburanții nu trebuie transformate în „campanie de imagine”. Social-democrații, rechemați la masa discuțiilor

Partidul Național Liberal face apel la responsabilitate și dialog în interiorul coaliției de guvernare, pe fondul tensiunilor generate de scumpirea carburanților și de presiunile economice din sectorul energetic.

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, PNL subliniază că România traversează o perioadă dificilă, marcată de creșterea accelerată a prețurilor la combustibili, efectele unui conflict internațional imprevizibil și provocările implementării bugetului recent adoptat.

„Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetățenii români și față de care Guvernul are obligația să răspundă cu măsuri concrete”, menționează PNL în comunicat.

Apel către partenerii de coaliție

PNL îi îndeamnă pe partenerii social-democrați să revină la masa discuțiilor și să abordeze problemele economice prin dialog direct și soluții fundamentate.

„Înțelegem că există nemulțumiri și puncte de vedere diferite în interiorul coaliției. Există mecanismele potrivite pentru a le exprima și soluționa. Pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă — ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor”, transmit liberalii.

Avertisment privind măsurile economice

Formațiunea atrage atenția că teme precum reducerea accizelor și plafonarea prețurilor la carburanți trebuie tratate cu seriozitate, pe baza unor analize de impact și a unor surse clare de finanțare.

Potrivit PNL, astfel de măsuri nu ar trebui folosite în scopuri de imagine, ci discutate responsabil, având în vedere inclusiv credibilitatea economică externă a României.

„PNL rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României. Îi invităm pe partenerii noștri să facă același lucru”, conchide PNL.