Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Care sunt prețurile la benzină și motorină în Ucraina. Stocurile de carburanți ale țării aflate în război

Ritmul de scumpire a carburanților din Ucraina a început să încetinească după majorările accentuate din prima parte a lunii martie. Potrivit unei analize publicate de presa locală, începând cu 24 martie, tensiunile legate de prețurile la pompă s-au mai redus, iar creșterile zilnice au devenit mai moderate.

Tensiunile legate de prețurile la pompă s-au mai redus în Ucraina. FOTO: arhivă
Operatorul de stat Ukrnafta a menținut prețurile neschimbate pentru a doua zi consecutiv.

În rețelele private, prețurile sunt, în general, mai ridicate, însă marile companii au încetinit și ele ritmul scumpirilor, potrivit unui articol focus.ua.

Exemple de prețuri în rețelele private:

BVS:

• benzină A-95 — 7 RON;

• benzină A-95 PRO — 7,3 RON;

• benzină A-98 — 7,7 RON;

• benzină A-95 EKO — 6 RON;

• motorină — 8,4 RON ;

• motorină PRO — 8,7 RON;

• GPL — 4,6 RON.

Există risc de criză de motorină?

În ciuda unor temeri apărute recent, specialiștii susțin că nu există risc de penurie. Analizele citate de Reuters indicau incertitudini privind livrările din aprilie, însă piața este aprovizionată până la finalul lunii martie, iar importurile zilnice au crescut cu 3%, ajungând la aproape 17.000 de tone.

Expertul în energie Serhiy Kuyun a respins scenariul unei crize, precizând că livrările din martie sunt la nivelul anului 2025, iar aproape 40% din contractele pentru aprilie sunt deja asigurate.

„Nu există deficit și nici nu este așteptat. În plus, nu mai sunt cozi la benzinării”, a subliniat acesta, explicând că panica a fost generată de interpretarea greșită a analizelor de piață.

Evoluția prețurilor la pompă depinde în continuare de piața internațională a petrolului. Recent, cotațiile au scăzut după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat amânarea unor posibile atacuri asupra infrastructurii energetice din Iran. Această evoluție a contribuit la calmarea pieței și la încetinirea scumpirilor din Ucraina.

