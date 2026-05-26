Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Restricții de trafic în București pe 28 mai, în ziua concertului Iron Maiden de pe Arena Națională

Pe 28 mai, Bucureștiul va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului: concertul trupei Iron Maiden, programat pe Stadionul Național Arena. Pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru siguranța participanților, Brigada Rutieră anunță o serie de restricții de circulație care vor intra în vigoare încă din cursul dimineții.

Mai multe străzi vir fi închise din cauza concertului
Bruce Dickinson, Iron Maiden FOTO EPA / EFE

Traficul rutier se va închide progresiv în ziua concertului legendarei trupe, după cum urmează:

 - Bd. Basarabia, începând cu ora 14.00, progresiv între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv străzile care acced, astfel:
sensul de mers dinspre Bd. Chișinău către Piața Hurmuzachi, începând cu ora 14:00, ambele benzi de circulație;
sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bd. Chișinău, ambele benzi de circulație;

- Str. Maior Coravu, începând cu ora 14.00 până după terminarea concertului; - Bd. Pierre de Coubertin, începând cu ora 08.00 până după terminarea concertului, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion;

- Str. Tony Bulandra, începând cu ora 14.00, gradual până după terminarea concertului;  

„Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, marți, într-un comunicat.

Recomandări pentru pietoni

Pietonilor li se recomandă să circule doar pe trotuare.

„Traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către conducătorii de autovehicule”, se mai arată în mesajul Poliției Municipiului București.

Având în vedere numărul mare de participanți așteptați la concert, autoritățile recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun pentru deplasarea către și dinspre stadion. Această măsură va contribui la evitarea aglomerației și la reducerea timpilor de deplasare.

Reguli de acces la concertul Iron Maiden 

Iron Maiden își continuă turneul aniversar „Run For Your Lives”, dedicat celor 50 de ani de carieră, cu un setlist care reunește momente definitorii din istoria trupei și cu cel mai spectaculos show pus în scenă până acum. Accesul la eveniment se face în jurul orei 17:00 și este permis doar cu bilete achiziționate de pe: Ironmaiden.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. Accesul nu va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse.

Accesul se va face pe la:

- Bulevardul Basarabia (bilete tribune)

- Strada Maior Coravu (bilete Standing = Gazon, tribuna M)

- Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing = Gazon)

