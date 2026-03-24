Dispute în Guvern pe prețul la pompă. Ministrul Energiei a cerut scăderea taxelor la carburanți, Bolojan așteaptă pragul de 11 lei pe litru

Dispute tensionate au avut loc între premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), și ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), în legătură cu oportunitatea reducerii accizelor și TVA-ului la carburanți, potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24.

Tensiunile au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Ministrul Energiei ar fi insistat ca taxele aplicate carburanților - atât TVA, cât și acciza - să fie diminuate imediat, astfel încât scăderea să se reflecte rapid în prețul de la pompă. Ivan ar fi argumentat că doar o intervenție directă asupra taxării poate genera un efect vizibil pentru consumatori într-un moment în care piața este puternic afectată de volatilitatea internațională.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi pledat pentru o abordare prudentă, explicând că reducerea taxelor trebuie luată în calcul doar în scenariul în care prețul carburanților ar depăși pragul de 11 lei pe litru.

În opinia celor doi liberali, o intervenție prematură ar putea afecta bugetul și nu ar garanta neapărat ieftiniri consistente, având în vedere riscul ca operatorii să ajusteze adaosurile comerciale.

Potrivit surselor citate de Digi24, Bogdan Ivan nu a fost de acord cu amânarea măsurii, însă în urma discuțiilor s-a ajuns la un compromis: Guvernul va adopta mai întâi un pachet de trei măsuri incluse în ordonanța de urgență aflată pe masa Executivului, iar eventualele reduceri de taxe vor fi analizate ulterior, dacă situația o va impune.

Tensiunile din interiorul Executivului au generat nemulțumiri și în PSD, partidul lui Bogdan Ivan. Social-democrații ar fi criticat faptul că propunerile lui ministrului Energiei. nu au fost acceptate în forma dorită.

În paralel cu aceste discuții, Guvernul a aprobat un sprijin financiar de 620 de milioane de lei pentru fermieri, destinat subvenționării motorinei în 2026. De asemenea, a fost prelungită schema de sprijin pentru transportatori, care prevede compensarea creșterii prețului la motorină.

Guvernul a exclus, de asemenea, posibilitatea plafonării prețurilor la combustibili, în condițiile în care specialiștii avertizează că astfel de măsuri pot genera dezechilibre pe piață și chiar penurie.