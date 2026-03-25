„E prea târziu și prea puțin!” PSD cere Guvernului reducerea accizelor pentru a tempera scumpirile carburanților

PSD solicită Guvernului să completeze măsurile anunțate pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la carburanți prin reducerea accizelor.

„E prea târziu și prea puțin! E nevoie de o intervenție și asupra accizelor!”, se arată în comunicatul Biroului de presă al PSD.

Partidul subliniază că măsurile actuale sunt insuficiente în raport cu majorările recente și amintește că propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, includeau și diminuări ale accizelor sau scutiri totale pentru motorina utilizată în agricultură.

PSD precizează că reducerea accizelor ar avea un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creșterea încasărilor din TVA asociate carburanților, și ar diminua presiunea asupra firmelor care operează pe piața carburanților.

„Nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea prețurilor la pompă pentru cetățeni și pentru firmele românești”, se mai arată în comunicat.

Partidul mai subliniază că astfel de măsuri au fost deja implementate în mai multe state din Uniunea Europeană pentru protejarea economiilor naționale.