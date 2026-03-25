Sindicatele boicotează plafonarea adaosului la carburanți și acuză Guvernul că „mimează dialogul social” în plină criză energetică

Confederațiile sindicale reprezentative, printre care Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, au anunțat că refuză participarea la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS), acuzând Guvernul că tratează formal consultările și ignoră rolul partenerilor sociali. Chiar dacă au refuzat participarea, confederațiile sindicale au transmis un set de măsuri pe care le consideră esențiale pentru protejarea populației și economiei, printre care și reducerea TVA și a accizelor la combustibili.

Sindicatele au criticat modul „defectuos și lipsit de transparență” în care a fost convocată reuniunea CNTDS, solicitând reprogramarea acesteia.

Potrivit BNS, convocarea Consiliului de către premierul Ilie Bolojan demonstrează „un dispreț fără echivoc” față de dialogul social. Sindicaliștii susțin că proiectul de Ordonanță de Urgență era deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală, ceea ce contravine principiilor unui dialog autentic.

Consiliul Economic și Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar convocarea CNTDS a venit abia ulterior, la solicitarea partenerilor sociali, ceea ce „evidențiază încă o dată atitudinea superficială și lipsită de respect a Guvernului față de un subiect de maximă importanță, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri”, au subliniat sindicaliștii.

Sindicatele reclamă și termenul extrem de scurt de convocare: invitația ar fi fost transmisă seara pentru următoarea zi dimineață, fără timpul necesar consultării interne, ceea ce, în opinia lor, transformă dialogul social într-o simplă formalitate.

„Simulare de dialog social” în context de criză

Reprezentanții sindicali afirmă că situația este cu atât mai gravă cu cât România se confruntă cu efectele unei crize energetice generate de tensiunile internaționale, inclusiv în contextul războiul din Iran.

În locul unor consultări reale pentru identificarea soluțiilor, Guvernul ar continua „practica de mimare a dialogului social”, susțin aceștia, indicând un calendar deja stabilit: CNTDS la ora 11:00, Consiliul Economic și Social la 13:30 și ședința de Guvern la 16:00, ceea ce ar arăta că deciziile sunt deja luate.

„Actualul guvern continuă neperturbat practica de mimare a dialogului social. Partenerii sociali au primit la orele 19.00 convocarea pentru reuniunea CNT-DS pentru a doua zi la ora 11.00 pe un document amplu, fără să existe minimul de timp pe care legea îl prevede pentru consultarea membrilor, fapt confirmat inclusiv de precedentul recent: la reuniunea CNT-DS din 6 februarie, convocarea a fost transmisă cu doar 17 ore înainte de începere”, potrivit unui comunicat de presă.

În acest context, sindicatele au decis să nu participe la reuniune, catalogând procesul drept un „simulacru”.

Propuneri urgente pentru limitarea efectelor crizei energetice

Chiar dacă au refuzat participarea, confederațiile sindicale au transmis un set de măsuri pe care le consideră esențiale pentru protejarea populației și economiei:

- Repornirea capacităților de producție ale Complexului Energetic Oltenia, considerate vitale pentru securitatea energetică

- Posibilitatea ca marii consumatori industriali să contracteze direct energia de la producători

- Stoparea exportului de combustibil și gaze pentru a asigura consumul intern

- Reducerea TVA și a accizelor la combustibili, pentru a diminua costurile în economie

Sindicatele avertizează că eliminarea capacităților existente de producție energetică, în lipsa unor alternative viabile, reprezintă „un risc major” pentru stabilitatea sistemului național.

Organizațiile sindicale cer Guvernului să revină la un dialog social „real, transparent și constructiv”. Deciziile adoptate în această perioadă vor avea un impact major asupra populației și mediului de afaceri din România.