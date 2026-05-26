„Puii de vultur ai Rusiei“. Cum sunt transformați copiii ucraineni în viitori soldați ai armatei ruse

Au fost scoși din orfelinatele din Donețk chiar înainte de invazia rusă și trimiși la mii de kilometri de casă. Astăzi, copiii ucraineni deportați în Rusia sunt crescuți în familii adoptive și internate unde învață să salute steagul rus, să admire armata Kremlinului și să-și uite identitatea. O investigație cutremurătoare arată cum Moscova transformă „copiii războiului” în viitorii soldați ai Rusiei.

Avea doar șapte ani când a fost declarat orfan și dat spre adopție unui parașutist rus. Cu un an înainte, bărbatul făcuse parte din unitățile acuzate de masacrele de la Bucea.

Astăzi, băiatul ucrainean cu zâmbet larg și ochi mari trăiește în Rusia, învață să iubească o altă țară și este crescut să devină „patriot rus”.

Povestea lui Oleg nu este singulară. Este una dintre cele mai tulburătoare file ale războiului dus de Kremlin împotriva Ucrainei: deportarea copiilor și ștergerea identității lor, scrie pravda.ua.

În februarie 2022, cu doar câteva zile înainte de invazia pe scară largă, 37 de copii din orfelinatul „Teremok” din Donețk au fost urcați în autobuze și scoși din Ucraina ocupată. De atunci, drumurile lor s-au pierdut prin internate rusești, familii adoptive și organizații patriotice unde sunt învățați să salute steagul Federației Ruse, să cânte ode armatei și să uite cine sunt.

„Curând vă veți întoarce acasă”

18 februarie 2022. Donețk. Copiii se îngrămădesc lângă un autobuz vechi. Unii își țin jucăriile în brațe, alții privesc speriați prin geamuri. Mulți s-au născut deja în teritoriul ocupat și nu au cunoscut altă realitate decât războiul.

Oleg este ridicat pe brațe și urcat în autobuz. Pare mult mai mic decât vârsta lui.

Două zile mai târziu, autoritățile separatiste din așa-zisa „DNR” anunțau evacuarea a sute de copii orfani „din cauza pericolului”. Mesajul oficial se încheia cu o frază aproape cinică: „Credem că pacea va veni curând și toți se vor întoarce acasă.”

Câteva zile mai târziu, Vladimir Putin recunoștea independența republicilor separatiste și începea invazia.

Potrivit experților în drept internațional, copiii scoși atunci din Donețk erau cetățeni ucraineni și au fost transferați ilegal în Rusia, fără acordul statului ucrainean.

Copii transformați în instrumente de propagandă

Înainte de deportare, viața copiilor din „Teremok” era deja impregnată de propaganda ocupației.

Pe imaginile publicate pe rețelele sociale, micuții țin flori din hârtie în culorile steagului „DNR”, recită poezii despre război și poartă uniforme militare.

„Chiar dacă sunt mic, în suflet sunt general”, spune într-un videoclip un băiețel de cel mult cinci ani, emoționat și pierdut printre adulți.

Alt copil strigă: „Nu am nevoie de armă. Sunt deja soldat.”

În mod ironic, cu câțiva ani înainte, directoarea orfelinatului spunea că micuții care au trăit războiul nu trebuie expuși armelor sau violenței.

După ocupare, însă, copiii au început să participe la parade, sărbători militare și evenimente patriotice organizate de autoritățile separatiste.

Primul popas: Rusia

După ieșirea din Donețk, copiii sunt duși în regiunea Rostov. Mai întâi într-o tabără numită „Sputnik”, apoi într-un centru temporar.

În vara lui 2022, motocicliștii grupării „Lupii Nopții”, apropiați Kremlinului, vin să-i viziteze. Îi plimbă pe motociclete decorate cu simbolul „Z” și steaguri rusești.

Copiii zâmbesc pentru camere. Unii dintre ei dispar apoi din fotografii. Sunt deja trimiși spre alte destinații din Rusia.

„În sfârșit vor avea o familie”

Una dintre fete, Vera, este dusă în apropiere de Moscova, unde autoritățile ruse organizează un adevărat spectacol mediatic.

Guvernatorul regiunii, oficiali pentru protecția copilului, voluntari și televiziuni îi întâmpină pe copiii ucraineni cu jucării de pluș și baloane.

Presa rusă vorbește despre „copii salvați” care își vor găsi în sfârșit familii.

Un an mai târziu, Curtea Penală Internațională emite mandate de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, pentru deportarea ilegală a copiilor ucraineni.

Între timp, Vera primește cetățenie rusă și este înscrisă într-o organizație patriotică pentru copii — „Orlyata Rossii” („Puii de vultur ai Rusiei”).

Mai târziu, apare în fotografii pregătind ajutoare pentru soldații ruși care luptă în Ucraina.

Educați să iubească Rusia

Drumul copiilor continuă prin internate din Pskov, Kirov, Ural sau Murmansk — mii de kilometri departe de casă.

Unii sunt fotografiați cu steagul rus la concursuri patriotice. Alții învață cântece despre „măreția armatei ruse”.

Semen participă la expoziții dedicate „puterii militare a Rusiei”. Nikita defilează la concursuri de marș militar. Vitalik câștigă un concurs recitând poezii în bașkiră.

Identitatea lor este rescrisă pas cu pas.

La școală, li se spune că Donețkul și Luganskul au fost mereu „pământ rusesc” și că oamenii din Donbas „au ales să revină acasă, în Rusia”.

Experții spun că obiectivul este clar: ruperea legăturii cu Ucraina.

„Mai întâi li s-a impus identitatea de «popor al Donbasului», apoi cea rusă. Dar mesajul a rămas același: Ucraina este dușmanul”, explică specialista în drept internațional Kateryna Rașevska.

Copii crescuți pentru războiul altora

În multe dintre centrele unde ajung copiii ucraineni, patriotismul militar este omniprezent.

Ei scriu scrisori pentru soldații ruși, fac lumânări pentru front și participă la activități organizate împreună cu armata sau Rosgvardia.

Pe pagina unui centru din Rusia apar fotografii cu foști elevi uciși în războiul din Ucraina.

Copiii deportați cresc într-un sistem care pregătește viitori soldați.

Întoarcerea aproape imposibilă

Conform dreptului internațional, Rusia nu avea voie să schimbe cetățenia, identitatea sau mediul cultural al acestor copii.

În practică, însă, recuperarea lor este extrem de dificilă.

Autoritățile ruse nu oferă liste complete, blochează accesul organizațiilor internaționale și schimbă documentele copiilor.

Mulți au deja cetățenie rusă și trăiesc de ani întregi în familii adoptive.

Organizațiile ucrainene spun că recuperarea unui copil devine aproape imposibilă după adopție.

În plus, timpul lucrează împotriva Ucrainei.

Copiii cresc sub alte steaguri, într-o altă limbă și într-o altă realitate.

„Viitorul furat” al Ucrainei

Din cei 37 de copii scoși din „Teremok” în februarie 2022, cel puțin 18 au ajuns în familii rusești. Urmele altora s-au pierdut complet.

Între timp, orfelinatul din Donețk a fost redeschis și funcționează după noi programe educaționale aprobate de Rusia.

Printre obiectivele pentru preșcolari se află: atitudine pozitivă față de armată; cunoașterea simbolurilor armatei; dorința de a apăra patria. Adică Rusia.

Pentru Ucraina, drama acestor copii nu înseamnă doar deportare. Înseamnă pierderea unei generații.

În timp ce lumea discută sancțiuni, mandate de arestare și mecanisme diplomatice, copiii ucraineni cresc în internate și familii din Rusia, învățând să uite cine sunt.

Iar Kievul privește, adesea neputincios, cum propriul viitor este crescut sub steagurile altui stat.