Petrișor Peiu explică fotografia cu George Simion și consilierul prezidențial Marius Lazurca: „Nu sunt negocieri ascunse”

Senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat că formațiunea sa politică va continua demersurile privind demiterea președintelui Nicușor Dan, după ce liderul partidului, George Simion, a fost surprins la aceeași masă cu consilierul prezidențial Marius Lazurca.

Senatorul AUR, Petrișor Peiu Foto: Mediafax

„Mergem înainte cu suspendarea, cu procesul de strângere a semnăturilor, nu s-a schimbat nimic. După părerea noastră, modul în care operează Nicușor Dan e o sfidare. O să fie o comunicare publică foarte precisă. Partidele care sunt nemulțumite de modul în care ND a gestionat să vină să susțină inițiativa", a declarat Petrișor Peiu la Antena 3.

El a comentat și fotografia în care președintele AUR, George Simion, a fost surprins alături de consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.

„Dacă Simion merge în calitate de lider de partid și se întâlnește cu cineva, nu înseamnă că face negocieri ascunse. Și eu mă întâlnesc cu mulți oameni, asta nu înseamnă că negociem formarea unui guvern", a mai spus Petrișor Peiu.

Afirmațiile vin după ce George Simion a fost fotografiat cu Marius Lazurca. Alături de cei doi se mai aflau fostul consilier prezidențial Iulian Chifu și generalul Mircia Chelaru, în prezent senator ales pe listele AUR, respectiv profesorul Silviu Rogobete.

Administrația Prezidențială a confirmat ulterior că fotografia a fost făcută pe 15 august, la recepția organizată la Constanța după ceremonia oficială de Ziua Marinei Române, subliniind că la eveniment au participat sute de invitați.

La începutul acestei luni, AUR a lansat platforma online suspeND.ro, dedicată demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Potrivit formațiunii, site-ul va afișa stadiul procedurii parlamentare, numărul de semnături necesare pentru declanșarea suspendării, poziția fiecărui parlamentar și va permite cetățenilor să își exprime susținerea pentru inițiativă.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat platforma suspeND.ro care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului", arată AUR într-un comunicat.