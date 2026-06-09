Ţara arde şi politicienii se ceartă pe... galoși. Dominic Fritz, replică acidă pentru Simonis, după criticile vestimentare

O declarație a liderului PSD Timiș, Alfred Simonis, despre felul în care se îmbracă membrii USR a declanșat o dispută care ia amploare în mediul online, după ce, vizat direct de comentarii, Dominic Fritz a răspuns printr-un mesaj amplu publicat pe Facebook.

Noua dispută dintre liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, şi preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, se înscrie în ceea ce, în înţelepciunea sa strămoşească, românul ar încadra la capitolul „ţara arde şi baba se piaptănă”. În contextul în care România trece printr-o profundă criză politică, economică şi chiar de securitate naţională, dacă luăm în calcul cel mai recent incident din Portul Constanţa, o parte dintre politicieni sunt preocupaţi de... stilul vestimentar.

Totul a pornit de la o declaraţie făcută de Alfred Simonis, şeful PSD Timiş, care a remarcat faptul că stilul vestimentar adoptat de unii dintre membri USR nu se ridică la înălţimea funcţiilor pe care le ocupă şi l-a dat exemplu chiar pe preşedintele acestui partid, Dominic Fritz, primar în Timişoara.

„Te uiți la ei cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când mergi în occident foarte mult contează eticheta asta, și îi vezi pe ei cu galoșii în picioare și îți dai seama că așa arată și orașul, cu găuri, cu gropi, cu mizerie”, a spus Simonis în podcastul „Conversații Fără Filtru”.

Comentariul nu a trecut neobservat de cel vizat, care s-a grăbit să-i răspundă marţi, 9 iunie, printr-un amplu mesaj postat pe Facebook, care a adunat deja câteva mii de comentarii, amplificând discuţiile în mediul online.

„Am citit că președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a criticat într-un podcast cum mă îmbrac eu și alți colegi USR. Cică în politică trebuie să ai «un pic de calitate și stil vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic. Și când mergi în occident foarte mult contează eticheta asta». Apoi, despre mine și useriștii mei: «Îi vezi pe ei cu galoșii în picioare și îți dai seama că așa arată și orașul».

Am pus tot citatul ca să nu spuneți că a vrut să zică altceva.

Am crescut cu 7 frați. La fel ca milioane de români am purtat hainele fratelui mai mare. Părinții ne-au explicat de mic copil că vor investi toți banii în educația noastră, nu în haine scumpe. Așa că niciodată nu simțeam nevoia să fiu validat de cei din jur prin admirația lor pentru cum mă îmbrac. Iar tachinările din liceu că nu purtam blugi de marcă m-au lăsat rece.

Până azi nu prea am răbdare să merg la cumpărături de haine. De obicei port o singură pereche de pantofi până când se strică. Singura problemă pe care o am cu niște tricouri păstrate încă din studenție este că nu mai încap în ele.

Am aflat târziu că există o specie de politicieni români, preponderent la PSD, care se mândresc că au pantofi care costă cât trei salarii minime. Care au ceasuri la preț de apartament pe care le compară la chefuri de partid. Politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care pare că îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți.

M-ar amuza faptul că această categorie de politicieni chiar crede că “valorile occidentale” se referă la valoarea hainelor. Dar când mă gândesc de unde vin banii pentru afișata eleganță socialistă, îmi trece amuzamentul.

Poate totuși are dreptate domnul Simonis: oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.