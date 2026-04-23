Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, crede că social democrații vor reveni curând la Palatul Victoria: „E nevoie de un guvern stabil pro-european”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care ocupă şi funcţia de preşedinte al PSD Timiş, a declarat, joi, că relaţia dintre el şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, nu s-a stricat în această perioadă şi a menţionat că PSD nu va sta foarte mult în afara guvernării.

Alfred Simonis, președinte CJ Timiș-PSD FOTO: Facebook
Alfred Simonis, președinte CJ Timiș-PSD FOTO: Facebook

”Nu am elemente că s-a stricat sau se va strica relaţia între mine şi domnului Fritz, între Consiliul Judeţean şi Primăria Timişoara. De altfel, interesant totuşi de spus ar fi că, atunci când domnul Fritz şi partidul domniei sale erau în opoziţie, eu eram la guvernare, preşedinte al Camerei Deputaţilor şi ori de câte ori am avut ocazia, aşa cum a şi recunoscut domnia sa, am sprijinit Primăria, judeţul Timiş. Nu cred că vom sta foarte mult în afara guvernării (...) Nu mă mai miră nimic, nu mă mai miră nici, având în vedere că cei care până mai ieri spuneau că alianţa, asocierea cu extremiştii este rea şi astăzi aruncă bezele calde celor din AUR, spunând că totul ar fi normal”, a declarat Alfred Simonis, joi, într-o conferinţă de presă.

Simonis spune că cei care până acum erau total împotriva AUR, acum ”îi dau bezele calde”.

”Dacă facea vreun PSD-ist asta, nu veţi să ştiţi ce isterie era prin ţară. Posturile de televiziune primesc cu căldură această tentativă de asociare între AUR sau parlamentari din AUR, de parcă AUR înseamnă o chestie abstractă. AUR înseamnă oamenii din AUR, adică parlamentarii şi conducerea. În momentul în care tratez cu o jumătate din parlamentarii AUR, tratez cu AUR. Ca să fie clar, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar cei care erau total împotriva asocierii cu un partid, astăzi îi dau calde bezele”, a spus Simonis.

Liderul CJ Timiş este de părere că în acent moment, în România, este nevoie de un guvern stabil pro-european, iar acest lucru nu este posibil fără PSD.

”Eu cred că în acest moment în România e nevoie de un guvern stabil pro-european. Nu există guvern pro-eurpean stabil fără Partidul Social Democrat. În acest moment, toată lumea explică cum nu mai vrea să facă cu Partidul Social Democrat. Eu vă spun că, după ce vor mai trece încă 2-3 săptămâni, veţi întreba dumneavoastră pe cei care astăzi declară că nu mai vor cu Partid Social Democrat, de ce s-au răzgândit cu privire la această declaraţie, vor trebui să explice de ce fac cu Partid social Democrat şi vor invoca aceeaşi stabilitate şi responsabilitate. În acest moment la noi decizia este foarte clară, ne retragem, iar fără PSD nu se poate face un alt guvern în Parlament, cu excepţia situaţiei în care AUR va susţine Guvernul Bolojan”, a declarat Simonis.

Alfred Simonis mai spune că, atunci când va fi depusă moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, aceasta va fi adoptată şi a făcut apel la echilibru.

”Dacă ăsta e Guvernul pro-european al domnului Bolojan, îi urez succes. Daţi-mi voie să fi fost prin Parlamentul ăla o perioadă şi să-mi dau seama cum funcţionează. Sunt absolut convins că, atunci când moţiunea de cenzură va fi depusă, ea va fi adoptată în Parlament. E un zgomot de fundal în această perioadă. Cred că e mai bine să nu ne aventurăm în declaraţii. Cred că echilibrul în această perioadă e bun pentru toată lumea. Interesul trebuie să fie unul general, nu al unuia sau al altuia. Nu trebuie sa blocam o ţară pentru un singur om. Nu trebuie să blocăm, refacerea pentru un singur om, indiferent că unii cred ca e bun, alţii cred ca-i rau. Nu despre asta este vorba”, adăugat Simonis.

Miniştrii PSD şi-au depus, joi, demisiile, iar premierul Ilie Bolojan a numit interimari. Propunerile vor fi trimise la preşedintele Nicuşor Dan.

