Simonis: Guvernul analizează alocarea de fonduri suplimentare pentru asistența socială la rectificarea bugetară

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri, 28 octombrie, la București, cu președinții consiliilor județene pentru discuții privind construcția bugetului pe 2027 și nevoile financiare ale administrațiilor locale. La finalul reuniunii, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș și a declarat că Executivul ia în calcul identificarea unor resurse suplimentare la viitoarea rectificare bugetară, pentru susținerea instituțiilor și acoperirea costurilor din domeniul asistenței sociale.

Alfred Simonis președintele CJ Timiș și liderul organizației județene a PSD Foto: FB, Alfred Simonis

Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, a atras atenția asupra presiunii tot mai mari asupra serviciilor sociale, dând ca exemplu situația din județul Timiș, unde numărul copiilor abandonați este în creștere, potrivit TVR Info.

„Anul trecut au fost 120 de copii abandonați, iar în septembrie anul acesta numărul ajunsese deja la peste 150. În ritmul acesta, până în decembrie, probabil se dublează”, a afirmat liderul PSD Timiș.

Potrivit acestuia, creșterea numărului de cazuri vulnerabile generează costuri suplimentare pentru autoritățile locale, care trebuie să asigure servicii de protecție și îngrijire.

„Trebuie să asigurăm un trai decent oamenilor vulnerabili, indiferent de care parte a spectrului politic ne aflăm”, a declarat Simonis.

Șeful CJ Timiș s-a arătat optimist că Ministerul Finanțelor va identifica fondurile necesare pentru a acoperi cheltuielile suplimentare ale administrațiilor județene, despre care spune că sunt mai mari decât în anul precedent.

El a subliniat că autoritățile județene din Timiș au aplicat măsuri de eficientizare, inclusiv reducerea personalului cu peste 500 de posturi, însă economiile realizate sunt afectate de creșterea costurilor cu utilitățile.

Întâlnirea dintre premier și reprezentanții consiliilor județene a avut ca temă principală stabilirea priorităților bugetare pentru 2027 și clarificarea modului în care vor fi repartizate fondurile către administrațiile locale în anul viitor.