 George Simion anunță data până la care nu va fi desemnat un nou premier. Liderul AUR cere alegeri anticipate | adevarul.ro
search
Luni, 31 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

George Simion anunță data până la care nu va fi desemnat un nou premier. Liderul AUR cere alegeri anticipate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Liderul AUR, George Simion, susține că până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier și cere organizarea unor alegeri libere, afirmând că formațiunea pe care o conduce este pregătită să guverneze.

Președintele AUR, George Simion
Președintele AUR, George Simion Foto: Inquam Photos / Alex Nechez

„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Afirmații vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat joi seară că va organiza, pe 1 septembrie, consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a precizat că discuțiile ar putea avea un caracter formal sau informal, fără să ofere detalii despre profilul candidatului pe care îl are în vedere.

„După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România”, a spus Nicușor Dan.

El a declarat, totodată, că România are nevoie de un nou Guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, scenariul aflat în acest moment în discuție este ca europarlamentarul Eugen Tomac să fie desemnat din nou pentru funcția de prim-ministru, de această dată pentru a conduce un guvern susținut de PSD.

Partidul AUR a adoptat, duminică, rezoluția „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”, în cadrul Consiliului Național de Conducere al partidului. Decizia a fost luată în unanimitate.

Reprezentanții AUR susțin că actuala configurație parlamentară nu mai poate produce o majoritate stabilă și un guvern legitim, acuzând PSD, PNL, USR și UDMR că mențin negocierile și „improvizațiile politice” în loc să ofere alegătorilor posibilitatea de a decide.

„AUR arată că PSD, PNL, USR şi UDMR au adus actuala configuraţie parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă şi un guvern legitim, dar continuă negocierile şi improvizaţiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică şi stagflaţie, iar România rămâne fără o soluţie reală de guvernare”, au transmis reprezentanții AUR printr-un comunicat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
digi24.ro
image
Scenariul care îl îngrozește pe Putin: „Mă vor spânzura”. Ce pregătește Kremlinul pentru a evita eșecul în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Bolojan, vânător de panglici. A mai inaugurat o unitate dintr-un spital, de data aceasta în Mureș. Mesajul premierului demis
gandul.ro
image
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
mediafax.ro
image
„Ruptură de adductori”. Verdict dur pentru „jucătorul de 2 milioane de euro” al lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Bazinele olimpice acoperite de la „Lia Manoliu”, tot în paragină, după aproape un deceniu de la închiderea lor. Ce spune David Popovici despre locul în care se pregătește
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Adio, Spania: transferul lui Andrei Rațiu e 99% gata!
digisport.ro
image
Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni! „Simt platoul de la Antena 1 ca și cum ar fi deja casa mea”
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Moneda veche care valorează o avere. E căutată cu disperare de colecționarii dispuși să plătească milioane
observatornews.ro
image
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
cancan.ro
image
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
playtech.ro
image
Mihai Stoica a recunoscut TOT ce s-a întâmplat la FCSB cu Tănase și Crețu: „Eram și eu capsat și i-am spus: ‘Bă, tu vrei să te bat?’. Și a plecat”
fanatik.ro
image
Patru minute de indignare, ani de avertismente: ce nu arată filmarea cu „bătrânica” din Dorobanți
ziare.com
image
La un an după afirmația "Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!", Anamaria Prodan a spus adevărul despre relația lor
digisport.ro
image
Un român a renunțat la viața în autorulotă și s-a mutat în Irlanda. „A venit momentul...”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
„Noul Nostradamus” anunță un „eveniment major” în Familia Regală. Ce s-ar întâmpla cu Prințul Harry și Meghan Markle
mediaflux.ro
image
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Trei ani de la moartea Alexandrei Ivanov. Tânăra de 25 de ani a cerut ajutor o noapte întreagă într-un spital, dar dosarul nu a ajuns nici acum în instanță
actualitate.net
image
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
click.ro
image
Andreea Esca, imagini rare cu Alexia Eram din copilărie. Ce mesaj emoționant i-a transmis de ziua ei
click.ro
image
Un român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea”
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry la New York, octombrie 2023, Foto Getty (3) jpg
Meghan Markle este ”șocată emoțional” după revenirea în Marea Britanie, țara în care s-a simțit mereu ”profund nefericită”
okmagazine.ro
Bătălia de la Turtucaia. Pictură de Dimitar Giudzhenov
Coșmarul captivității din Bulgaria: „Ofițerul Român în loc să dea probă de cumpătare a fost risipitor și fanfaron”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irina Fodor, filmare cu peripeții pe „Drumul Mătăsii”, în Uzbekistan: „Fugeam din cadru”
image
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”

OK! Magazine

image
Putea fi salvată? După accidentul auto, Prințesa Diana a agonizat aproape o oră și a murit după o altă oră la spital