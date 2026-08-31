George Simion anunță data până la care nu va fi desemnat un nou premier. Liderul AUR cere alegeri anticipate

Liderul AUR, George Simion, susține că până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier și cere organizarea unor alegeri libere, afirmând că formațiunea pe care o conduce este pregătită să guverneze.

Președintele AUR, George Simion Foto: Inquam Photos / Alex Nechez

„Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Afirmații vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat joi seară că va organiza, pe 1 septembrie, consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a precizat că discuțiile ar putea avea un caracter formal sau informal, fără să ofere detalii despre profilul candidatului pe care îl are în vedere.

„După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România”, a spus Nicușor Dan.

El a declarat, totodată, că România are nevoie de un nou Guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, scenariul aflat în acest moment în discuție este ca europarlamentarul Eugen Tomac să fie desemnat din nou pentru funcția de prim-ministru, de această dată pentru a conduce un guvern susținut de PSD.

Partidul AUR a adoptat, duminică, rezoluția „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”, în cadrul Consiliului Național de Conducere al partidului. Decizia a fost luată în unanimitate.

Reprezentanții AUR susțin că actuala configurație parlamentară nu mai poate produce o majoritate stabilă și un guvern legitim, acuzând PSD, PNL, USR și UDMR că mențin negocierile și „improvizațiile politice” în loc să ofere alegătorilor posibilitatea de a decide.

„AUR arată că PSD, PNL, USR şi UDMR au adus actuala configuraţie parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă şi un guvern legitim, dar continuă negocierile şi improvizaţiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică şi stagflaţie, iar România rămâne fără o soluţie reală de guvernare”, au transmis reprezentanții AUR printr-un comunicat.