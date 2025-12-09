Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu va crește mai sus de 20%”

Ludovic Orban, fost premier și șef PNL, a explicat la Interviurile Adevărul strategia PSD la guvernare, catalogând amenințările cu părăsirea Executivului drept „ridicole”. Potrivit acestuia, PSD nu are șanse de creștere cu Sorin Grindeanu în conducere.

Potrivit liderului, social-democrații „au încasat-o rău” în alegerile pentru primăria Capitalei, în care candidatul partidului s-a clasat pe locul trei, după AUR și PNL, „deși avea un candidat, pe Băluță, care avea o carte de vizită, cel puțin în domeniul administrativ”.

„Au greșit grav în campanie electorală. În loc să îl lase pe Boluță să-și facă campanie vorbind despre administrație și arătând ce a făcut și ce poate face, practic i-au acoperit campania cu teme politice, cu mesaje politice. (...) Grindeanu e profund impopular. Eu credeam că azi la PSD discută cum să îl schimbe. Atâta timp cât rămâne el, partidul nu va crește mai sus de 20%. Oricum e o minune că au 20%, Grindeanu are o cotă de încredere foarte joasă, de 13-15%”, este de părere Ludovic Orban.

Amenințările cu ieșirea de la guvernare, „ridicole”

Orban a catalogat afirmația lui Grindeanu, că PSD va decide până la finalul lunii ianuarie dacă mai rămâne în coaliție drept ridicolă: „Asta e deja ridicol. Este de-a dreptul ridicol. Aproape în fiecare săptămână PSD iese de la guvernare sau se gândește să iasă de la guvernare. Chiar au fost conferințe de presă în care la începutul conferinței de presă Grindeanu se gândea să iasă de la guvernare, iar la finalul conferinței de presă nu se mai gândea să iasă de la guvernare. Era la guvernare sau pe dos”.

„În loc să discute dacă ies de la guvernare, iarăși evaluează dacă rămân, mai bine s-ar gândi dacă nu cumva este bine să schimbe liderul”, a mai spus Orban.

Strategia PSD

Potrivit liderului, PSD este mulțumit de fapt de actuala colaborare în Executiv, având o strategie. PSD a văzut că nu poate să îl dea jos pe Bolojan, mai ales în contextul în care acesta a ieșit întărit din alegerile pentru Capitală, astfel că și-au îndreptat atenția spre USR: „Acum atacă USR. Ideea este să scoată USR-ul de la guvernare. Păi trebuie să fim naivi să nu înțelegem faptul că, prin acest obiectiv de a scoate USR-ul de la guvernare, vrea să mărească dependența Partidului Național Liberal de PSD. Dacă rămâne doar PNL-PSD-UDMR, o să șantajeze Partidul Național Liberal la guvernare fără nicio jenă. Va fi mult mai puternic PSD în impunerea ideilor, opoziția lor dură față de orice măsură de reformă. Deci, practic, se va bloca orice reformă. Plus, vor putea mai ușor să scape de Bolojan”.