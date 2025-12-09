Video Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul. Ce planuri are liderul de partid. Culisele discuțiilor pentru reîntoarcerea în PNL

Ludovic Orban, fost lider al PNL, fost premier și mai recent fost consilier al președintelui Nicușor Dan, vine la „Interviurile Adevărul”. Acesta va vorbi despre contextul plecării sale din ultima funcție și următoarele provocări pe plan politic.

Ludovic Orban a fost premier în perioada noiembrie 2019 - decembrie 2020, conducând PNL timp de 4 ani, în perioada iunie 2017 – septembrie 2021. Timp de o lună și jumătate a fost consilier al președintelui Nicușor Dan, pe care l-a susținut în alegerile prezidențiale din luna mai.

Orban l-a susținut și pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din Capitală, context în care a vorbit despre o eventuală reîntoarcere între liberali.

Amintim că, Ludovic Orban a părăsit PNL în 2021, rupând o parte din echipa de atunci alături de care a înființat Forța Dreptei.