Orban, mesaj dur pentru PSD după rezultatele alegerilor din București: „Să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în Coaliţie”

Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a cerut PSD să renunțe la atacuri și să se concentreze pe guvernare după rezultatele alegerilor din Capitală. Orban a lăudat victoria probabilă a lui Ciprian Ciucu și a apreciat decizia lui Ilie Bolojan privind desemnarea candidatului la Primăria București.

Ludovic Orban a declarat, la sediul PNL, că rezultatele alegerilor pentru Primăria București arată că lupta dintre candidați a fost echilibrată, dar Ciprian Ciucu s-a desprins și și-a consolidat trendul de creștere. „Toate casele de sondare arată clar că a fost o luptă echilibrată între cei doi candidaţi, dar că Ciprian Ciucu s-a desprins şi şi-a consolidat trendul de creştere şi cel mai probabil va fi declarat învingător. Sunt convins că va continua şi va finaliza toate proiectele începute de primarul Nicuşor Dan şi, în mod evident, va veni şi cu propria viziune”, a afirmat Orban.

Despre desemnarea candidatului la funcția de primar, Orban a spus că Ilie Bolojan a luat o decizie corectă. „A ales un om care este onest, un om care este cinstit, un om care deja a demonstrat în administraţie că este un om care se pricepe şi care face performanţă şi a ales şi un om pozitiv”, a subliniat liderul Forța Dreptei.

Orban a comentat și o posibilă revenire în PNL: „Decizia nu este numai decizia mea, în ceea ce ne priveşte pe noi, Forţa Dreptei. Suntem deschişi la deschiderea de discuţii, trebuie să fie deschidere de ambele părţi. Recunosc că am purtat cu preşedintele Ilie Bolojan o discuţie, în care am constatat că suntem deschişi să începem discuţii”.

„Acest rezultat consolidează poziţia premierului”

Referitor la impactul rezultatelor, Orban a subliniat că acestea „consolidează componenta reformistă din cadrul guvernării”. El a adăugat: „Acest rezultat consolidează poziţia premierului, atât în interiorul PNL, cât şi în raport cu colegii de coaliţie, cu PSD. Sper ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie”.

În ceea ce privește relația dintre Palate, Orban a punctat: „Din punctul meu de vedere, rezultatul de astăzi nu face decât să consolideze relaţia dintre preşedinte şi premier”.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.