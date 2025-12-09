Diana Buzoianu, reacție la solicitarea PSD de a fi demisă de la Ministerul Mediului. „Nu m-am născut ministră”

Diana Buzoianu a reacționat marți pe Facebook, după președintele PSD a mers la premierul Ilie Bolojan cu solicitarea de a o demite pe ministra USR a Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat marți după ce Sorin Grindeanu a mers la primul ministru Ilie Bolojan cu solicitarea de a o demite pe ministra USR. Buzoianu spune că substratul cererii social democraților este altul, amintind că zilele viitoare ar urma să se ia o decizie legată de restructurarea Romsilva.

”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale. Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”, a scris Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Solicitarea ca aceasta să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR.

Premierul Bolojan a spus săptămâna trecută că nu o demite pe Diana Buzoianu în scandalul de la Prahova: „Nu este momentul să schimbăm caii în mijlocul apei”.