Avertismentul transmis de Papa, în mesajul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a lumii cu strategii armate mascate prin discursuri ipocrite”

Papa Leon al XIV-lea a transmis miercuri, de la Vatican, un avertisment ferm privind noile forme de dominare globală, denunțând strategiile armate camuflate în discursuri ideologice și religioase, în cadrul primei sale slujbe de final de an ca suveran pontif.

Mesajul a fost transmis în cadrul rugăciunii Primelor Vespere, oficiată în Bazilica Sfântul Petru.

„Frați și surori, în acest moment simțim nevoia unui plan înțelept, binevoitor și milostiv; fie ca acesta să fie un plan liber și eliberator, pașnic și credincios”, a declarat suveranul pontif în omilia rostită în fața miilor de credincioși prezenți la Vatican, potrivit Agerpres.

Papa a avertizat însă că „alte planuri, astăzi ca și în trecut, cuprind lumea”, referindu-se la „strategii menite să cucerească piețe, teritorii și sfere de influență”. Acestea sunt, potrivit lui Leon al XIV-lea, „strategii armate, mascate prin discursuri ipocrite, proclamații ideologice și motive religioase false”.

Ales în luna mai, după decesul papei Francisc, Leon al XIV-lea a prezidat pentru prima dată, în calitate de pontif, ultima slujbă din an în Bazilica Sfântul Petru. Ceremonia include, în mod tradițional, intonarea imnului „Te Deum”, ca semn de recunoștință pentru anul care se încheie.

Inspirat de citirea Epistolei către galateni a Sfântului Apostol Pavel, papa a vorbit despre existența unui plan divin „măreț și misterios”, care stă la baza întregii istorii a umanității.

„Dumnezeu iubește să spere cu inimile celor mici și o face implicându-i în planul Său de mântuire. Cu cât planul este mai frumos, cu atât speranța este mai mare”, a spus Pontiful.

Acesta a subliniat că lumea înaintează datorită speranței „atâtor oameni simpli, necunoscuți, dar nu și lui Dumnezeu”, care continuă să creadă într-un viitor mai bun, convinși că acesta se află „în mâinile celui care oferă cea mai mare speranță”.

În discursul său, Leon al XIV-lea a făcut referire și la Jubileu, Anul Sfânt inaugurat de predecesorul său, papa Francisc, pe care îl va închide oficial la 6 ianuarie. Anul Jubiliar 2025 a atras la Roma zeci de milioane de pelerini din întreaga lume.

Papa și-a exprimat totodată speranța ca Orașul Etern „să se ridice la înălțimea așteptărilor” față de cetățenii cei mai vulnerabili: copiii, vârstnicii care trăiesc singuri sau sunt fragili, familiile aflate în nevoie, precum și bărbații și femeile „care au venit de departe în căutarea unei vieți demne”.