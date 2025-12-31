search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce-a adus 2025 sistemului de Sănătate: reforme anunțate, investiții întârziate și scandaluri grave

0
0
Publicat:

Autoritățile au vorbit constant, în 2025, despre reforme, modernizare și digitalizare în sistemul de sănătate, însă realitatea din spitale, fie ele publice sau private, a scos la iveală vulnerabilități structurale persistente. Câteva scandaluri au venit să zguduie încrederea și așa redusă a pacienților într-un sistem a cărui reformare se anunță de atâtea mandate. Faptul că nu mai ascundem gunoiul sub preș, ci vorbim despre probleme este un semn că am ajuns într-un punct din care doar acțiunea ne salvează.

Măsurile anunțate în 2025 în sănătate ar trebui să-și arate roadele anul viitor FOTO: Pixabay
Măsurile anunțate în 2025 în sănătate ar trebui să-și arate roadele anul viitor FOTO: Pixabay

Guvernul a anunțat menținerea Sănătății ca domeniu prioritar, însă medicii și organizațiile de pacienți au atras atenția că vorbele nu țin loc de finanțare și că alocările nu acoperă creșterea costurilor la medicamente, investigații și tratamentele inovative. La începutul lunii februarie pacienții așteptau o listă de medicamente care ar fi trebuit să fie adoptată, însă ea a venit aproape în prag de iarnă. Au continuat și nemulțumirile legate de blocajele din platforma informatică a CNAS, care a funcționat cu sincope repetate tot anul. Autoritățile au promis implementarea accelerată a PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate), care va aduce digitalizarea masivă a serviciilor medicale, precum prescripții și trimiteri electronice, raportare integrată, acces la date și fluxuri administrative digitalizate etc.

Restructurarea asigurărilor

Primăvara a adus în prim-plan și problemele de acces la servicii medicale și calitatea actului medical. În același timp, Ministerul Sănătății a anunțat extinderea unor programe de screening și intenția de a accelera prevenția, în special pentru bolile oncologice și cardiovasculare, un semnal pozitiv într-un sistem concentrat tradițional pe tratament, nu pe prevenție.

În toamnă, autoritățile au anunțat măsuri de creștere a transparenței spitalelor, prin publicarea unor indicatori de performanță și activitate, pasul fiind salutat de societatea civilă, dar aplicat neuniform. Au revenit în schimb și discuțiile pe tema resurselor umane. Medicii au reclamat suprasolicitarea, deficitul de personal și lipsa unor stimulente reale pentru a rămâne în sistemul public, iar medicina de familie a semnalat riscul colapsului în mediul rural, în lipsa unor politici coerente de atragere a tinerilor medici. De la 1 august, mai multe categorii de pacienți s-au trezit neasigurați, fiind eliminată noțiunea de co-asigurat, oamenii fiind obligați să plătească pentru a beneficia în continuare de servicii.

Toamna a venit cu două tragedii produse în două unități private: decesul unei tinere mame care a ales să-și nască băiețelul într-un spital privat din Constanța (au apărut complicații grave, femeia a fost transferată la spitalul de stat, însă la scurt timp a murit); o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, într-o clinică privată de stomatologie din București. Cazurile au repus în discuție probleme vechi legate de siguranța pacientului în mediul privat și de controalele statului asupra unităților private. Ministerul Sănătății a reacționat anunțând controale tematice în unitățile private și verificarea protocoalelor de urgență. S-au pornit discuții despre întărirea mecanismelor de acreditare, societatea civilă criticând însă caracterul tardiv al reacțiilor.

Cele 24 de spitale finanțate prin PNRR care au rămas opt

Investițiile în infrastructură au continuat în 2025, însă autoritățile au ajustat planurile inițiale. Dacă prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-a anunțat inițial finanțarea modernizării sau chiar a construirii de la zero a 24 spitale/corpuri de spital, toamna lui 2025 ne-a adus cu picioarele pe pământ, rămânând în listă doar opt: Spitalul de Urgență Cluj, Spitalul de Urgență Craiova, Spitalul de Urgență Bistrița, Spitalul „Agripa Ionescu“ de la Balotești, Spitalul Sibiu; Spitalul „Zerlendi“ din București, Spitalul de Inimă de la Târgu Mureș, Spitalul „Sf. Apostol Andrei“ Constanța. Ministerul Sănătății a raportat în schimb progrese punctuale: modernizări de secții, extinderi de echipamente și extinderea unor servicii de telemedicină, mai ales în zonele izolate.

Citește și: Cazul Constanța. Decizii sub presiune în sala de nașteri: când trebuie medicul să intervină fără consimțământ?

După luni de așteptare și de critici venite de la organizațiile de pacienți, a fost aprobată și lista medicamentelor, care nu rezolvă problema accesului limitat la tratamentele inovatoare, dar este un pas în plus. În contrapondere, autoritățile au anunțat actualizări ale listelor de medicamente compensate și promisiuni de simplificare a procedurilor administrative. Financiar, situația rămâne complicată, nevoia de bani pe final de an fiind de aproximativ 11 miliarde lei pentru ca CNAS să poată plăti datoriile către farmacii, spitale și concediile medicale suportate de către angajatori. În contextul în care tarifele plătite spitalelor sunt considerate subdimensionate relativ la costurile efective ale serviciilor medicale, criza financiară, în lipsa altor măsuri care să vizeze echilibrarea mecanismelor de finanțare, se poate adânci.

Prevenția, un subiect ignorat

A fost un an foarte, foarte încărcat“, a apreciat pentru „Weekend Adevărul“ Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC).

Accesul pacienților la tratament, una dintre temele arzătoare, a cunoscut provocări mari, lista moleculelor noi fiind amânată până în toamnă. „Negativ este că nu s-a întâmplat la începutul anului pentru a avea un acces mai rapid la acele molecule. Sperăm ca de acum încolo lucrurile să se îmbunătățească, în sensul să știm cu toții, mai ales pacienții, că în fiecare an această listă va fi updatată și modificată cu noi molecule pentru a crește accesul pacienților la tratament. Noi susținem lucrul acesta și credem că autoritățile ar trebui să dea o mai mare importanță accesului la tratament, pentru că tratamentul adecvat la un pacient diagnosticat va scădea cu siguranță cheltuielile“, a explicat Gănescu.

Discuția despre eficientizare – care în 2025 a fost un laitmotiv pentru toate domeniile – ar trebui să se poarte în sănătate pornind de la necesitatea ca pacienții să fie diagnosticați cât mai repede prin programe de screening, să fie instituit tratamentul rapid și să se economisească banii care altfel ajung să fie cheltuiți pentru pacienții care ajung la spital în stare gravă, crescând cheltuielile și aglomerând unitățile sanitare. „Cu siguranță, banii pe care nu îi investim acum îi vom plăti într-o lună, în jumătate de an, într-un an cu pacienți care vor trebui să beneficieze de mai multe servicii medicale sau investigații“, atrage atenția Radu Gănescu.

Citește și: Clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit a fost închisă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Cu sau fără programe de prevenție foarte bine puse la punct, sistemul nu poate suporta serviciile pe care, cel puțin teoretic, s-a angajat să le ofere unor categorii vaste de pacienți. „Nu poți să tratezi 15 milioane și să contribuie la buget doar 5 milioane. Ori cineva trebuie să plătească pentru celelalte persoane, ori statul trebuie să le asigure sub o formă sau alta. În ultimii 15 ani, statul a dat facilități la diverse categorii, dar acele facilități nu au fost constituite și fizic, cu finanțare în bugetul de stat. Statul a dat foarte puțin la bugetul Sănătății“, atrage atenția Gănescu.

Finanțarea serviciilor medicale ar trebui să vină la pachet cu un control strict al calității serviciilor oferite. „Trebuie să verifice dacă ceea ce plătește este ok, este bine pentru pacient, este cost-eficient, lucruri care până la acum nu s-au întâmplat“, a precizat Gănescu. De asemenea, este momentul pentru o discuție privind standardizarea protocoalelor și interoperabilitatea bazelor de date, iar pentru ultimul aspect schimbarea sistemului informatic al CNAS, care este în derulare, ar putea fi soluția.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român! Şi-a postat carnetul de membru: PSR, „continuatorul PCR”
gandul.ro
image
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
mediafax.ro
image
Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”
fanatik.ro
image
Cum a ajuns România, în 2025, în presa internațională
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină
observatornews.ro
image
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
cancan.ro
image
Gigi Becali nu l-a iertat nici de Sărbători pe marele lui trădător: „Îl primești în casă, îi dai mâncare. Am cheltuit sute de mii de euro”
prosport.ro
image
Angajaţii cu venitul minim primesc ajutor de la stat în 2026. Lista beneficiilor oferite anul viitor
playtech.ro
image
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Superstiții legate de Revelion. De ce nu este bine să cheltuim pe 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
click.ro
image
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
click.ro
image
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice

OK! Magazine

image
Ce este blestemul Kennedy, care a lovit din nou. Detalii șocante, după ce și nepoata lui JFK a murit la doar 35 de ani, lăsând în urmă doi copii mici

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă