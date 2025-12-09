search
PNL ar putea absorbi Forța Dreptei. Orban: „Va trebui să ne consultăm partidele”

Publicat:
Ultima actualizare:

Ludovic Orban, președinte al partidului Forța Dreptei, a explicat la Interviurile Adevărul că partidul Forța Dreptei ar putea fi absorbit de PNL. Există deschidere, însă va fi nevoie de negocieri.

Ludovic Orban ar putea negocia o reîntoarcere în PNL FOTO Adevărul
Ludovic Orban ar putea negocia o reîntoarcere în PNL FOTO Adevărul

Șeful Forța Dreptei a explicat la Interviurile Adevărul că partidul ar putea fi absorbit de PNL, însă este nevoie de discuții și negocieri în acest sens: „Nu știu exact ce se va întâmpla, recunosc că am avut discuții cu președintele PNL, cu Ilie Bolojan. La ora actuală există deschidere de ambele părți pentru a putea începe discuțiile. Sigur, va trebui sa ne consultăm partidele, că e vorba de o absorție a Forta Dreptei în cadrul PNL. Din punct de vedere juridic, asta se negociază. Dacă începem negociarile, asta presupune un mandat care să fie dat unei echipe de negociere în fiecare dintre cele doua formațiuni și în mod evident trebuie materializat printr-un protocol de comasare prin absorbție”.

Orban a precizat că oamenii din partidul său sunt liberali care nu au fost de acord cu intrarea PSD la guvernare. 

„Este posibil să revin, nu neg. Deja am dat un semnal prin faptul că am susținut alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar. Forța Dreptei a decis să-i sprijine candidatura și am făcut campanie pentru el. Ne bucurăm că a câștigat Primăria Capitalei”, a mai precizat Orban.

El a negat că ar negocia o poziție mai înaltă în instituțiile statului, precizând: „Ce mă interesează cel mai mult este strategia PNL, pentru că eu am propria viziune”. 

O opoziție „fără putere” în PNL. „I-aș fi demis pe cei care nu fac campanie”

Vorbind despre situația din PNL, liderul a remarcat, referitor la campania dusă de PNL București, că nu toate sectoarele au fost la fel de implicate, context în care ar fi trebuit să existe deja demiteri. „Dacă aș fi fost președintele Partidului Național Liberal, eu i-aș fi demis pe președinții de sectoare care nu fac campanie din tipul campaniei. Vă spun clar. Iar cei care fac anti-campanie, de asemenea.

Ilie Bolojan este premier și are nevoie de liniște în Partidul Național Liberal și la ora actuală, chiar dacă există o opoziție în Partidul Național Liberal, ea nu are cine știe ce putere. Pe de altă parte, atunci când e o competiție electorală în care partidul este implicat, cine nu trage pentru candidatul partidului înseamnă că nu ține cu partidul. Iar dacă el deține o funcție de conducere, trebuie să fac un pas în spate. Este inadmisibil un astfel de comportament”, a mai spus Orban.

Amintim că, Ludovic Orban a părăsit PNL în 2021 și a înființat Forța Dreptei, alături de o parte din cei care a au plecat odată cu el. Recent, și premierul Ilie Bolojan s-a arătat deschis unei reveniri a fostului lider de partid

