Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român

Oana Lasconi, fiica fostei preşedinte USR Elena Lasconi, s-a întors în România și și-a anunțat public afilierea la Partidul Socialist Român, formațiune care se recomandă continuatoare a Partidului Comunist Român.

Oana, fiica Elena Lasconi, a surprins scena politică printr-o schimbare radicală a orientării sale. Tânăra de 32 de ani, care a locuit până recent în Paris și a militat pentru drepturile comunității LGBTQ, și-a exprimat în mod clar simpatia față de comuniști, participând chiar în Franța la marșuri organizate de nostalgicii Uniunii Sovietice.

La întoarcerea în România, Oana Lasconi și-a făcut publică afilierea la Partidul Socialist Român (PSR), postând pe o rețea de socializare carnetul său de membru.

Vă reamintim că PSR se recomandă continuator al Partidului Comunist Român, are ca președinte pe Constantin Rotaru, iar logo-ul partidului este chiar fosta stemă a defunctului PCR.

De-a lungul ultimelor luni, Oana Lasconi a postat mai multe mesaje publice prin care și-a exprimat afinitățile politice către comunism şi bolşevism.

„Acum 108 ani, eroii bolșevici au distrus regimul țarist și au adus puterea în mâinile sovietelor, îmbunătățind viețile a milioane de oameni prin oferirea de drepturi egale, adăpost, hrană și educație.

Campioni ai poporului, ei au acordat femeilor autonomie asupra propriului corp și dreptul de a vota. Aproape au eradicat analfabetismul, au construit o superputere mondială, au trimis omul în spațiu și au DISTRUS (sic!, n.r.) fascismul în Europa.

Trăiască bolșevicii și fie ca Revoluția din Octombrie să inspire un nou capitol pentru omenire”, este unul din mesajele postate pe reţelele de socializate de fiica fostei candidate la Preşedinţia României.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât Elena Lasconi, deputată USR și mama Oanei, este colegă de partid cu Cristian Ghinea, inițiatorul unui proiect de lege care condamnă oficial comunismul în România.