Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
Top 10 mașini din pole position în anul 2025. Dacia este prezentă cu două modele

Publicat:

Am început anul la volanul unui BMW 520 Touring și mi-aș fi dorit să nu mai cobor de la volan. Nu am crezut că îmi va veni în cale un alt model care să-l detroneze din pole position. Dar s-a întâmplat acest lucru, iar despre el ați putut citi luna aceasta: Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4. Care sunt mașinile care ne-au impresionat și care au prins linia de finish în acest an, puteți afla în aceste pagini.

Dacia Duster a câștigat detașat. FOTO: Dacia
Dacia Duster a câștigat detașat. FOTO: Dacia

1. Dacia Duster Hybrid-G 4x4

Dacia a reinventat Duster-ul 4x4. A renunțat la soluția clasică (Duster 1.2 TCe 130 4x4 nu se mai comercializează) și a creat un Duster cu tracțiune integrală hybridă. Îmi permit să asociez termenul hybrid și tracțiunii integrale pentru că puntea față este motorizată de o soluție mild-hybrid, iar cea spate de un motor electric căruia îi este atașată o cutie cu două trepte. Dacă ar fi să detaliez, pe puntea față găsim un motor termic de 1.2 litri TCe care dezvoltă 140 CP și 230 Nm. Acesta este ajutat de un motor electric de 16 CP, puterea ajunge în față via o cutie automată cu dublu ambreiaj și șase rapoarte. Pe puntea spate avem soluția menționată mai sus care oferă o putere nominală este de 12.6 kW/ 17,14 CP cu un vârf de 23 kW/ 31 CP și 87 Nm. Practic, vorbim despre un model cu trei motoare și două cutii de viteze, ceea ce-l transformă într-unul din modelele cu cel mai complex tren de rulare de pe piață. Avem și acces într-un club select, al modelelor cu motor electric și cutie de viteze cu două rapoarte pe puntea spate, detaliu tehnic regăsit acum la modele precum Porsche Taycan sau Mercedes-Benz CLA 250 cu tehniologie EQ.

BMW și-a păstrat aerul elegant. FOTO: Adevărul
BMW și-a păstrat aerul elegant. FOTO: Adevărul

2. BMW Seria 5 Touring

Dacă ai cartea de muncă înrolată pe social media, probabil vei ști că există doar M5 Touring, și vei avea reacția pavloviană de a strâmba din nas la cele 2.500 kg ale acestei rachete de peste 700 CP. Despre un Touring cu motor de 2 litri diesel și o masă de sub 2 tone nu vorbește nimeni în reeluri. Ce poate fi așa extraordinar la o astfel de mașină? În primul rând, suspensia, probabil una dintre cele mai bune calibrări întâlnite. Apoi, alături restul valorilor BMW, de la ținută de drum la eficiență și obții o mașină în care vrei să urci și să traversezi continente. Plusul vine din faptul că poți avea acest model atât cu propulsie, cât și cu xDrive, iar masa de sub 2 tone îi dă o plăcută „sprinteneală“ comparativ cu versiunile electrificate.

Renault închide podiumul. FOTO: Renault
Renault închide podiumul. FOTO: Renault

3. Renault 4 E-Tech

Într-un peisaj dominat de lupta pentru atingerea eficienței supreme, rar te mai întâlnești și cu narațiuni – Renault 4 E-Tech este una. Tehnic, împarte platforma cu Renault 5 E-Tech, dar plusează cu mici detalii care fac experiența de utilizare mult mai plăcută. Iar aici mă refer la posibilitatea selectării nivelului de intensitate pentru frânarea regenerativă – de la rularea liberă (coasting) până la one pedal. Renault se poate lăuda cu una dintre cele mai bogate experiențe în dezvoltarea modelelor de serie electrice, Fluence și Zoe erau realități în 2010. Dar revenind la Renault 4 E-Tech, este o electrică urbană care îți permite și evadări. Noi am traversat toate pasurile montane din Europa cu acest model în Eurocharge și nu am întâmpinat dificultăți. Este surprinzător de agreabilă din spatele volanului, asta pentru că reușește să păstreze masa în jurul a 1.500 kg. Și cum am spus, are poveste, are înaintași, are justificare, are viitor.

Mini Aceman, perfectă pentru oraș. FOTO: Adevărul
Mini Aceman, perfectă pentru oraș. FOTO: Adevărul

4. Mini Aceman

Dacă privim lucrurile la nivel global, descoperim că aproape 55% din populație locuiește în urban. Așa că privim spre ustensile urbane – Mini Aceman este una, oferită doar în versiune electrică. Vorbim despre un crossover care nu te obligă la compromisurile de spațiu impuse de hatch, dar nici nu sechestrează spațiu suplimentar precum Countryman. Nu este perfect, ar fi putut îndrăzni să privească ceva mai departe – autonomia declarată de 309 km pentru versiunea testată este la limita satisfacției urbane. Dar aplaudăm faptul că marca britanică a renăscut estetic, oferă o plăcută interpretare modernă a ceea ce era odinioară.

Bigster, un raport preț-calitate ideal. FOTO: Dacia
Bigster, un raport preț-calitate ideal. FOTO: Dacia

5. Dacia Bigster

Bigster este probabil cel mai greu examen pentru marca Dacia. Pasul făcut spre segmentul compact implică o revizuire a conceptului de esențial, cel care definește produsele mărcii autohtone. Va câștiga la capitolul șarm prin introducerea noii motorizări Hybrid-G 150 4x4, cea testată pe Duster. Dacia Bigster ne-a surprins prin maturitatea pachetului, prin raportul senzațional între preț și câtă mașină primești de acești bani.

Un aer modern. FOTO: Adevărul
Un aer modern. FOTO: Adevărul

6. Cupra Tavascan

Este aici pentru că poate fi considerată superlativul platformei MEB a grupului Volkswagen. Din punct de vedere tehnic nu avem de raportat noutăți, iar această soluție poate fi achiziționată și cu sigle VW, Skoda sau Ford. Superlativ pentru că designerii Cupra au primit libertatea de a crea, și acest lucru trebuie salutat. Aş îndrăzni să poziţionez designul în zona biomecanicului, atât cel exterior, cât şi cel interior. La exterior, aerul de crossover/SUV este bine camuflat într-o agresivitate moderată. Modelul devine spectaculos odată cu lăsarea serii când descoperi că siglele sunt iluminate și că maşina are o secvenţă luminoasă de întâmpinare atunci când te apropii de ea. Şi interiorul poate fi considerat un spectacol de lumini, o parte din avertizările luminoase fiind integrate în sistemul de iluminare ambientală.

Rafinamentul cu care ne-a obișnuit. FOTO: Adevărul
Rafinamentul cu care ne-a obișnuit. FOTO: Adevărul

7. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

În primul rând trebuie apreciat gestul de curaj al constructorului german de a risca introducerea kW-lui în această zonă rarefiată. Segmentul premium nu este străin de astfel de declinări, totuși segmentul exclusivist de lux se mai poate lăuda doar cu Rolls Royce Spectre – un Grand Tourer. Un SUV de lux care te poate copleși atât prin ambianța interioară, cât și prin nota de plată pentru achiziționare. Se află în acest clasament pentru faptul că Mercedes-Mayabch (în acest caz) nu a alterat conceptul. Se putea migra ușor spre aducerea în față a performanțelor, ușor firesc când oferi 658 CP și 950 Nm. Cu toate acestea, accentul este pus pe rafinament, pe menajarea pasagerilor, pe confort, izolare fonică. Și mai cred că acest model caracterizează perfect vremurile pe care le trăim.

Simbioza perfectă om-mașină. FOTO: Adevărul
Simbioza perfectă om-mașină. FOTO: Adevărul

8. BMW M2 M Performance Parts

Este, poate, singurul model care întruchipează acel cocktail de testosteron și puseuri de huliganism juvenil – ceva prin care băieții trec inevitabil. Acest model este un fel de nostalgie a tinereții. Da, are câteva kilograme în plus. Da, este de fapt un M4 cu tracțiune spate cu altă caroserie. Dar după upgrade, a câștigat acel plus de neastâmpăr, de iritabilitate care, la debut, îi lipsea pentru a te face să apeși responsabil pedala de accelerație. Și încă un DA pentru gama de accesorii M Performance pentru că reprezintă acel piercing sau tatuaj pe care-l visezi la 16 ani. În termeni de performanță pură poate nu este cel mai rapid model din segment, dar în termeni de mariaj om-mașină se află acolo sus.

Un prieten de încredere. FOTO: Adevărul
Un prieten de încredere. FOTO: Adevărul

9. Mercedes-Benz Vito

L-am aniversat anul acesta și l-am scos la plimbare prin Europa. Am hălăduit fără o țintă precisă și am descoperit același model robust, confortabil și de încredere. Vito este încă un model care te obligă să-ți iei un carnețel în care să notezi satisfacții. Este mașina care te lasă să-ți imaginezi o vacanță în 6 cu toate bagaje de care ai nevoie, cu autonomie de peste 1.000 km cu un plin, în cazul evadării noastre am bifat 1.100 km cu un plin. Este modelul care nu s-a intimidat de o grindină sănătoasă pe Transfăgărășan – am scăpat fără daune, dar și fără a întâmpina emoții de tracțiune deși era o propulsie, iar carosabilul era alb deja. Sper ca viitoarele generații să conserve aceste calități, altfel Mercedes-Benz ar putea fi dat în judecată pentru alterarea unui patrimoniu universal.

De încredere chiar și pe macadam. FOTO: Adevărul
De încredere chiar și pe macadam. FOTO: Adevărul

10. VW Amarok

Am putea justifica prin faptul că 45% din populație trăiește rural. Amarok este fructul colaborării dintre VW și Ford. Producătorul american a reușit să își asocieze pick-upul cu zona de performanță și adrenalină – mă refer la versiunea Raptor. VW i-a rezervat lui Amarok o haină la granița dintre eleganță și recreativ. Un vehicul extrem de solid, extrem de capabil, care nu își încruntă sprâncenele la sarcini de 1.000 kg. Poate fi un companion extrem de agreabil la drum lung. Poziția înaltă la volan îți asigură vizibilitate, iar faptul că știi potențialul mașinii îți dă un plus de relaxare chiar dacă te intersectezi cu vreme imprevizibilă. Poate juca foarte bine și rolul unei mașini de familie, se descurcă onorabil și în urban.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

