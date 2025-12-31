Stațiunea care renunță la taxele de schi pentru a reduce pierderile financiare și a atrage mai mulți turiști

Vacanțele la schi nu sunt, de regulă, prietenoase cu bugetul, însă o stațiune din Alpii francezi a găsit o modalitate inedită de a atrage turiști: schiatul gratuit în această iarnă.

Micul sat din regiunea Savoie, situat la 1.100 de metri altitudine, a luat decizia fără precedent nu din generozitate, ci ca măsură de reducere a pierderilor financiare.

Deficitul operațional al domeniului schiabil a ajuns în 2025 la 1 milion de euro, iar incertitudinea ninsorilor în zonă face ca afacerea să funcționeze pe pierdere de aproape 25 de ani, potrivit primarului Pierre-Yves Bonnivard.

„Aproape 40% din bugetul orașului era folosit pentru a acoperi o activitate care mergea pe pierdere”, a declarat Bonnivard, potrivit dailymail.

Situația s-a agravat după închiderea stațiunii Les Sybelles, din care Saint-Colomban-des-Villards făcuse parte din 2003.

În încercarea de a limita costurile, municipalitatea a decis să reducă domeniul schiabil și să ofere acces gratuit pe anumite pârtii.

Vânzarea cartelelor pentru începători ar fi necesitat personal pentru operarea caselor de bilete, cu un cost estimat între 36.000 și 41.000 de euro pentru sezon.

În schimb, veniturile din aceste cartele ar fi fost de doar 18.000 de euro. „De fapt, ne costă mai puțin să nu taxăm”, a explicat primarul.

Per total, municipalitatea estimează că oferirea schiatului gratuit în acest sezon va costa între 150.000 și 200.000 de euro, de cinci ori mai puțin decât în sezonul trecut, ceea ce face deficitul mai ușor de gestionat.

Rezultatele acestui experiment vor fi analizate la finalul sezonului, iar decizia privind continuarea accesului gratuit va fi luată în luna aprilie.