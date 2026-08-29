Cătălin Predoiu, după întâlnirea cu delegația americană: Guvernul trebuie să consolideze relația economică dintre România și SUA

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit sâmbătă, 29 august, la București, cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, aflat în România în fruntea unei delegații a Congresului american.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, discuțiile s-au concentrat pe consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, situația de securitate din regiunea Mării Negre și extinderea cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne.

În cadrul întrevederii, Predoiu a evidențiat rolul esențial al sprijinului american pentru securitatea Flancului Estic al NATO și a reafirmat angajamentul României de a rămâne „aliat de încredere, furnizor de securitate și partener strategic al Statelor Unite”, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

Un capitol important al discuțiilor a vizat amenințările hibride, criminalitatea organizată transfrontalieră, securitatea cibernetică și protecția infrastructurilor critice. Cei doi oficiali au analizat și cooperarea dintre MAI și agențiile americane în combaterea traficului de droguri și persoane, a migrației ilegale, terorismului și criminalității informatice.

Delegația Congresului SUA, la București Foto: FB Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu a susținut că relația cu Statele Unite rămâne fundamentală pentru securitatea României.

„Pentru România, relația cu Statele Unite reprezintă un rol cheie din punct de vedere securitar. Programul SAFE este în stadiu incipient, pilonul european de apărare este în construcție, va dura ani de zile până când va fi funcțional deplin. De aceea, ținând cont de contextul securitar regional și de perspectivele acestuia, relațiile cu SUA şi NATO sunt esențiale pentru securitatea țării noastre”, a declarat ministrul interimar.

„Ultimele luni de criză politică au însemnat inevitabil și pași pe loc, oportunități întârziate”

Predoiu a vorbit și despre necesitatea aprofundării a cooperării economice cu Washingtonul, după instalarea unui guvern cu puteri depline.

„Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relaţiei economice cu SUA, odată redobândită capacitatea constituțională deplină, pentru generarea de proiecte economice de mare anvergură, pentru atragerea de investiții americane de ordinul zecilor de miliarde în proiecte cu capacitate de tractare a economiei de mâine, dar și cu efect indirect în creșterea securității. Investițiile americane au această particularitate de a avea ca efect colateral creșterea nivelului de securitate al țării în care se investește. Din acest punct de vedere, ultimele luni de criză politică și de întârziere în instalarea unui guvern cu puteri depline au însemnat inevitabil și pași pe loc, oportunități întârziate. Instalarea unui nou guvern cu puteri depline trebuie să aducă o redemarare a proiectelor de cooperare economică cu SUA, așa cum am făcut-o pe durata mandatului meu”, a afirmat Predoiu.

Oficialul român a adăugat că un viitor executiv cu competențe depline ar trebui să relanseze proiectele de cooperare economică româno-americane, pe modelul colaborării existente în domeniile siguranței publice, combaterii criminalității transfrontaliere, migrației ilegale, traficului de droguri, terorismului și cybercriminalității.