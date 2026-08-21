România își consolidează relația economică cu SUA. Schimburile comerciale au trecut de 7,8 miliarde de dolari

Schimburile comerciale dintre România și Statele Unite au depășit 7,8 miliarde de dolari în 2025, continuând tendința de creștere din ultimii ani, potrivit datelor prezentate de Ambasada României în SUA.

Exporturile românești către piața americană au ajuns anul trecut la 5 miliarde de dolari, în creștere de la 3,4 miliarde de dolari în 2021. În același timp, importurile din Statele Unite au totalizat 2,8 miliarde de dolari. România a înregistrat astfel un excedent comercial în relația cu SUA, a transmis Ambasada României în SUA.

Printre principalele categorii de produse și servicii exportate de România se numără echipamentele industriale, produsele industriei auto și bunurile de consum. Acestora li se adaugă serviciile IT și cele pentru afaceri.

Volumul schimburilor comerciale plasează România înaintea mai multor state din regiune. În 2025, schimburile cu SUA au fost de aproximativ 5,2 miliarde de dolari în cazul Lituaniei, de circa 4 miliarde de dolari pentru Bulgaria și Slovenia și de aproximativ 3 miliarde de dolari pentru Croația.

În schimb, Polonia, Ungaria și Cehia au înregistrat volume comerciale mai mari în relația cu Statele Unite. Schimburile Poloniei cu SUA au ajuns la aproximativ 39 de miliarde de dolari, cele ale Ungariei la 18 miliarde de dolari, iar Republica Cehă a înregistrat circa 16,6 miliarde de dolari.

Potrivit Ambasadei României, evoluția schimburilor comerciale indică o diversificare treptată a relației economice dintre România și SUA și un potențial suplimentar de cooperare în domenii precum industria, tehnologia și serviciile.

Totodată, relația economică bilaterală ar putea beneficia de o dezvoltare a cooperării în cadrul lanțurilor transatlantice de aprovizionare.