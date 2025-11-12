Oana Gheorghiu, despre dezvoltarea țării: „Dacă facem echipă și dăm un vibe din ăsta de implicare și de dorință reală, lucruri pot fi schimbate”

România a înregistrat progrese importante, însă există comunități locale care au rămas în urmă și care, dacă nu vor fi sprijinite, împiedică dezvoltarea generală a țării, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu, miercuri, la conferința „RBL Capitalul românesc 360°”.

„Cred că România a crescut foarte mult. Trebuie să ne uităm la România ca la un loc în care ne e bine, a crescut foarte mult, dar sunt foarte multe comunități locale care au rămas mult în urmă şi cred că dacă nu le ridicăm pe ele noi nu putem creşte mai sus. De acum, ele ne trag în jos”, a afirmat Gheorghiu.

Vicepremierul a subliniat că recâștigarea încrederii între cetățean și instituții și digitalizarea ca proiect de țară se numără printre principalele sale obiective.

„E absolut necesar să facem asta, iar asta se poate face printr-o deschidere a dialogului cu cetăţenii. Oamenii nu se simt ascultaţi, nu se simt auziţi, simt că sunt doar puşi să plătească. Li se pun taxe, li se taie din venituri, nu simt că vocea lor e auzită. Ăsta este unul dintre obiectivele pe care le am: să facem acest dialog cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri, să aflăm problemele reale cu care se confruntă”, a explicat vicepremierul, potrivit Agerpres.

Gheorghiu a mai precizat că multe dintre problemele existente provin din proasta aplicare a legislației, și nu din legislația în sine. Ea a pledat pentru o reformă a implementării legilor, precum și pentru digitalizarea serviciilor, care ar trebui să fie un instrument de simplificare a vieții cetățenilor și a companiilor, și nu un scop în sine.

„Digitalizarea nu trebuie să fie un obiectiv în sine. Ea este un instrument de a simplifica viaţa companiilor şi a cetăţeanului, în termenii ăştia trebuie s-o gândim. Şi la digitalizare am avut diferite întâlniri şi am luat mai multe informaţii. Ieri povesteam despre modelul din Grecia de digitalizare, în care, cumva, s-a luat de la zero, dar s-a stabilit o singură entitate care va face asta. Cred că ăsta este un model demn de urmat. (...) Acesta este în următoarea perioadă obiectivul pe care îl am - să-i aduc pe toţi la masă şi să stabilim unul singur care va avea leadership-ul acestui proiect de ţară. Ar trebui să devină un proiect de ţară, dar, repet, nu digitalizarea în sine, ci simplificarea vieţii noastre, a fiecăruia dintre noi”, a adăugat Gheorghiu.

Vicepremierul a mai subliniat că implicarea Președinției va fi esențială pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și a ajunge la comunitățile care au fost lăsate în urmă. Ea a făcut un apel la antreprenori, experți și cetățeni să contribuie la acest efort:

„Repet apelul, rugămintea, ca oamenii să vină alături, pentru că dacă facem o echipă - şi nu trebuie să fim 100 de oameni - dacă facem o echipă şi dăm un vibe din ăsta de implicare şi de dorinţă reală de a schimba lucrurile chiar cred că unele lucruri pot fi schimbate”.

Peste 200 de antreprenori, lideri din mediul de business și experți participă la cea de-a VI-a ediție a evenimentului RBL Capitalul românesc, organizat de Fundația Romanian Business Leaders, care explorează cele opt forme de capital esențiale pentru o economie modernă: sportiv, cultural, social, artistic, apărare, simbolic, uman și financiar.