Femicid, urbanism și digitalizare. Cinci teme fierbinți în Parlament, săptămâna aceasta

Săptămâna aceasta, Senatul și Camera Deputaților discută cinci proiecte de lege importante, de la pregătirea populației pentru apărare și pedepse mai dure pentru agresori, până la reglementarea identității digitale și schimbările propuse prin noul Cod al urbanismului.

Pregătirea populației pentru apărare, în dezbaterea finală la Senat

Senatul urmează să dezbată și să voteze, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare. Documentul, care va fi modificat față de forma adoptată de Camera Deputaților, prevede adaptarea sistemului de apărare la cerințele războiului modern și menținerea în rezerva operațională a unor specialități considerate esențiale.

Proiectul pentru pregătirea populației pentru apărare a fost aprobat de Camera Deputaților ca prim for sesizat.

Lege pentru prevenirea și combaterea femicidului

Senatorii din comisiile de specialitate au în atenție o inițiativă legislativă amplă pentru prevenirea și combaterea femicidului, semnată de peste 250 de parlamentari. Proiectul propune pedepse mai dure pentru agresori și înființarea unui Observator Național pentru analiza și prevenirea omorurilor, care va elabora anual rapoarte despre cauze, tipare și circumstanțe ale violenței domestice.

Proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaților la 29 octombrie, fiind semnat de parlamentari din toate partidele. Deputatul PNL Alina Gorghiu, inițiatoarea principală, a declarat că este „un pas uriaș pentru societatea noastră, pentru femeile care n-au mai apucat să depună o plângere”. Ea a subliniat că legea recunoaște femicidul ca formă distinctă de crimă: „Când o femeie este ucisă de partener, de soț sau de fostul soț, în numele controlului, al geloziei sau al onoarei, nu e un simplu omor. Este femicid.”

Noua lege obligă Poliția, procurorii și Medicina legală să colecteze și să publice date despre toate cazurile de crime comise din motive de gen, pentru ca nicio victimă să nu mai fie uitată. În plus, introduce pedepse mai mari pentru crimele motivate de control sau dominație și prevede includerea educației despre egalitate de gen și relații nonviolente în școli.

Inițiativa a primit sprijin din toate partidele și are 273 de semnături parlamentare, devenind una dintre cele mai susținute legi din istoria recentă a Parlamentului, potrivit deputatei PSD Victoria Stoiciu.

Proiectul privind modificările pentru protejarea victimelor violenței domestice („Legea România fără violenţă”) a fost adoptat de Senatul României.

Modificări ale Codului Penal pentru protejarea victimelor violenței domestice

La Camera Deputaților este așteptat votul final asupra modificărilor aduse Codului Penal. Proiectul introduce măsuri suplimentare de protecție pentru victime și pedepse mai mari pentru agresorii recidiviști. În cazul faptelor de lovire sau vătămare corporală asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu va mai produce efecte.

Ministerul Justiției propune pedepse mai dure pentru omorul din motive de gen

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că a pus în consultare publică un proiect de lege prin care omorul comis din motive de gen ar urma să fie pedepsit inclusiv cu închisoare pe viață. Anunțul a fost făcut duminică, la Digi24, și vine în contextul unui nou caz tragic petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, unde o femeie de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de fostul soț, în timp ce ținea în brațe unul dintre copii. Femeia avea ordin de restricție, însă autoritățile nu au reușit să o protejeze.

Ministrul a afirmat că România dispune deja de o legislație solidă pentru prevenirea violenței domestice, dar aplicarea acesteia trebuie îmbunătățită. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției completează proiectul depus în Parlament și urmărește recunoașterea distinctă a femicidului în Codul Penal.

Totodată, societatea civilă și organizațiile neguvernamentale cer grăbirea adoptării acestor modificări. Peste 50 de ONG-uri, printre care Centrul Filia, Centrul de Resurse Juridice și ActiveWatch, au transmis Parlamentului o petiție prin care solicită urgentarea legii anti-femicid. Acestea atrag atenția că „statul are obligația să intervină la timp pentru a preveni escaladarea violenței împotriva femeilor” și că „multe dintre cazurile de femicid au fost precedate de semnale ignorate de autorități”.

Proiectul propus de Ministerul Justiției vizează, între altele:

colectarea detaliată a datelor privind crimele motivate de gen;

introducerea unor instrumente de evaluare a riscului de către poliție și procurori;

includerea educației pentru egalitate de gen în școli;

eliminarea condiției plângerii prealabile pentru infracțiunile de viol și agresiune sexuală;

recunoașterea gravității faptelor de femicid în Codul Penal, prin prevederi speciale pentru omorul calificat.

Noul Cod al Urbanismului și conceptul de „majorat online”

Pe agenda Legislativului se află și două proiecte cu impact administrativ: introducerea conceptului de „majorat online”, care reglementează identitatea digitală a tinerilor de 18 ani, și dezbaterea noului Cod al Urbanismului. Proiectul privind „majoratul digital” a fost adoptat de Senat luni, 6 octombrie

Proiectul privind noul Cod al Urbanismului promite simplificarea procedurilor de construire și unificarea regulilor pentru dezvoltarea locală, însă una dintre cele mai controversate prevederi permite ridicarea, în mediul rural, a caselor de până la 150 de metri pătrați fără autorizație de construire. Specialiștii avertizează că măsura, deși reduce birocrația, riscă să genereze construcții nesigure și litigii între proprietari.

Noul Cod al Urbanismului și Amenajării Teritoriului a fost adoptat de Senat, și se va afla în dezbatere la Camera Deputaților, care are rol decizional