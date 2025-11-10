search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Femicid, urbanism și digitalizare. Cinci teme fierbinți în Parlament, săptămâna aceasta

0
0
Publicat:

Săptămâna aceasta, Senatul și Camera Deputaților discută cinci proiecte de lege importante, de la pregătirea populației pentru apărare și pedepse mai dure pentru agresori, până la reglementarea identității digitale și schimbările propuse prin noul Cod al urbanismului.

Palatul Parlamentului. FOTO: Călin Gavrilaș
Palatul Parlamentului. FOTO: Călin Gavrilaș

Pregătirea populației pentru apărare, în dezbaterea finală la Senat

Senatul urmează să dezbată și să voteze, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare. Documentul, care va fi modificat față de forma adoptată de Camera Deputaților, prevede adaptarea sistemului de apărare la cerințele războiului modern și menținerea în rezerva operațională a unor specialități considerate esențiale.

Proiectul pentru pregătirea populației pentru apărare a fost aprobat de Camera Deputaților ca prim for sesizat.

Lege pentru prevenirea și combaterea femicidului

Senatorii din comisiile de specialitate au în atenție o inițiativă legislativă amplă pentru prevenirea și combaterea femicidului, semnată de peste 250 de parlamentari. Proiectul propune pedepse mai dure pentru agresori și înființarea unui Observator Național pentru analiza și prevenirea omorurilor, care va elabora anual rapoarte despre cauze, tipare și circumstanțe ale violenței domestice.

Proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaților la 29 octombrie, fiind semnat de parlamentari din toate partidele. Deputatul PNL Alina Gorghiu, inițiatoarea principală, a declarat că este „un pas uriaș pentru societatea noastră, pentru femeile care n-au mai apucat să depună o plângere”. Ea a subliniat că legea recunoaște femicidul ca formă distinctă de crimă: „Când o femeie este ucisă de partener, de soț sau de fostul soț, în numele controlului, al geloziei sau al onoarei, nu e un simplu omor. Este femicid.”

Noua lege obligă Poliția, procurorii și Medicina legală să colecteze și să publice date despre toate cazurile de crime comise din motive de gen, pentru ca nicio victimă să nu mai fie uitată. În plus, introduce pedepse mai mari pentru crimele motivate de control sau dominație și prevede includerea educației despre egalitate de gen și relații nonviolente în școli.

Inițiativa a primit sprijin din toate partidele și are 273 de semnături parlamentare, devenind una dintre cele mai susținute legi din istoria recentă a Parlamentului, potrivit deputatei PSD Victoria Stoiciu.

Proiectul privind modificările pentru protejarea victimelor violenței domestice („Legea România fără violenţă”) a fost adoptat de Senatul României.

Modificări ale Codului Penal pentru protejarea victimelor violenței domestice

La Camera Deputaților este așteptat votul final asupra modificărilor aduse Codului Penal. Proiectul introduce măsuri suplimentare de protecție pentru victime și pedepse mai mari pentru agresorii recidiviști. În cazul faptelor de lovire sau vătămare corporală asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu va mai produce efecte.

Ministerul Justiției propune pedepse mai dure pentru omorul din motive de gen

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat că a pus în consultare publică un proiect de lege prin care omorul comis din motive de gen ar urma să fie pedepsit inclusiv cu închisoare pe viață. Anunțul a fost făcut duminică, la Digi24, și vine în contextul unui nou caz tragic petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, unde o femeie de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de fostul soț, în timp ce ținea în brațe unul dintre copii. Femeia avea ordin de restricție, însă autoritățile nu au reușit să o protejeze.

Ministrul a afirmat că România dispune deja de o legislație solidă pentru prevenirea violenței domestice, dar aplicarea acesteia trebuie îmbunătățită. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției completează proiectul depus în Parlament și urmărește recunoașterea distinctă a femicidului în Codul Penal.

Totodată, societatea civilă și organizațiile neguvernamentale cer grăbirea adoptării acestor modificări. Peste 50 de ONG-uri, printre care Centrul Filia, Centrul de Resurse Juridice și ActiveWatch, au transmis Parlamentului o petiție prin care solicită urgentarea legii anti-femicid. Acestea atrag atenția că „statul are obligația să intervină la timp pentru a preveni escaladarea violenței împotriva femeilor” și că „multe dintre cazurile de femicid au fost precedate de semnale ignorate de autorități”.

Proiectul propus de Ministerul Justiției vizează, între altele:

  • colectarea detaliată a datelor privind crimele motivate de gen;
  • introducerea unor instrumente de evaluare a riscului de către poliție și procurori;
  • includerea educației pentru egalitate de gen în școli;
  • eliminarea condiției plângerii prealabile pentru infracțiunile de viol și agresiune sexuală;
  • recunoașterea gravității faptelor de femicid în Codul Penal, prin prevederi speciale pentru omorul calificat.

Noul Cod al Urbanismului și conceptul de „majorat online”

Pe agenda Legislativului se află și două proiecte cu impact administrativ: introducerea conceptului de „majorat online”, care reglementează identitatea digitală a tinerilor de 18 ani, și dezbaterea noului Cod al Urbanismului. Proiectul privind „majoratul digital” a fost adoptat de Senat luni, 6 octombrie

Proiectul privind noul Cod al Urbanismului promite simplificarea procedurilor de construire și unificarea regulilor pentru dezvoltarea locală, însă una dintre cele mai controversate prevederi permite ridicarea, în mediul rural, a caselor de până la 150 de metri pătrați fără autorizație de construire. Specialiștii avertizează că măsura, deși reduce birocrația, riscă să genereze construcții nesigure și litigii între proprietari.

Noul Cod al Urbanismului și Amenajării Teritoriului a fost adoptat de Senat, și se va afla în dezbatere la Camera Deputaților, care are rol decizional

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar opta două treimi din tineri. Seniorii rămân fideli PSD (sondaj)
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
fanatik.ro
image
Ce partid surpriză ar deveni o forță dacă ar vota doar tinerii - sondaj INSCOP
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cât trebuie să câștigi ca să-ți permiți un credit pentru locuință în 2025: Prețurile s-au dublat în marile orașe
playtech.ro
image
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Corneliu Botgros, în doliu: „Prea devreme, neașteptat...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Dezvăluiri fără precedent din Rompetrol! Posibil mecanism de influență creat de Cardoil care afectează stabilitatea companiei și piața de energie din România
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Bomba calorică foarte sănătoasă care îngrașă mai rău ca zahărul. Gustăm aproape zi de zi din „inamicul” siluetei
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!