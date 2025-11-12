Marian Godină, replică pentru cei care l-au criticat după afirmaţiile despre Oana Gheorghiu: „Dacă aș fi escroc, aș putea scrie exact ce vor toți să audă”

search
Publicat:

După ce a criticat-o pe Oana Gheorghiu, în calitate de cofondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, calificând afirmaţiile acesteia „penibile și populiste”, Marian Godină are, la rândul său, parte de comentarii negative, cărora le răspunde printr-o postare pe Facebook.

Marian Godină le răspunde celor care îl critică. FOTO: Facebook/Marian Godină
Polițistul influencer Marian Godină a revenit miercuri, 12 noiembrie, cu o reacție pe pagina sa de Facebook, după ce a fost criticat pentru comentariile sale la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”. Într-o postare anterioară, el calificase afirmațiile acesteia drept „penibile și populiste”, în contextul în care aceasta şi-a plătit un salariu mare din banii din donaţiile făcute de oameni pentru construirea spitalelor.

În noul mesaj, Godină afirmă că mulți dintre cei care îl urmăresc l-au „dojenit” sau i-au spus că i-a dezamăgit, în timp ce alții i-au reproșat că ar fi trebuit „să se abțină” de la comentarii, chiar dacă unii i-au recunoscut parțial dreptatea.

„În urma postării mele de aseară, atât aici pe pagină, cât și pe canalul meu de Patre0n, am fost dojenit. Unii mi-au reproșat că i-am dezamăgit, iar alții s-au supărat că nu m-am abținut, chiar dacă, zic ei, pe alocuri am avut dreptate”, a scris Marian Godină.

El spune că mesajul său a fost interpretat greșit de unii cititori, deși, în opinia sa, conținutul era „foarte clar”, și notează că jurnalistul Cristian Tudor Popescu ar fi exprimat idei similare.

„Citită cu atenție, postarea mea e foarte clară, deși unii nu prea au înțeles ghilimelele puse de mine. Poți fi de acord cu ea sau nu. Am văzut aseară, târziu, că CTP, și dumnealui un admirator al doamnei Gheorghiu, a zis cam aceleași lucruri ca mine, aproape identic”, a mai scris poliţistul.

„Nu scriu ca să vă confirm părerile”

Godină a transmis că nu scrie pentru a-i mulțumi pe cei care îl urmăresc, ci pentru a-și exprima liber opiniile, chiar dacă acestea nu coincid cu ale publicului său.

 „Dacă mă urmăriți doar ca să vă confirm părerile și să coincidă mereu cu ale voastre, mă întreb de ce mă mai urmăriți”, a scris el, punctând clar distincția între plata abonamentelor de pe platforma Patre0n și dreptul la a-i dicta conținutul.

„Faptul că acolo plătiți ca să citiți ce scriu nu vă dă nicidecum dreptul de a-mi spune ce să scriu și când sau despre ce să scriu. Dacă plătiți ca să vă zic ce doriți să auziți, aruncați cu banii degeaba, mai bine îi donați cuiva, eventual unor copii care nu au ce să mănânce”, i-a îndemnat el pe cei care l-au criticat.

 „Dacă aș fi escroc, aș putea scrie exact ce vor toți să audă”

De asemenea, Marian Godină le transmite criticilor săi că nu scrie pentru popularitate și că ar fi putut să „manipuleze publicul” dacă și-ar fi dorit doar like-uri și validare.

„Dacă aș fi escroc, aș putea scrie exact ce vor toți să audă. Cunosc bine publicul și m-aș descurca de minune să-i fac pe cât mai mulți să plătească doar ca să le confirm că au mereu dreptate. Chiar sunt mulți care fac asta pe Facebook și au mii de like-uri la fiecare postare”, a notat el, completând:  „Dacă am sau nu dreptate nu putem ști, dar știu sigur că îmi doresc libertatea de a scrie ce gândesc”.

La finalul postării, Marian Godină le-a transmis urmăritorilor săi că pot renunța oricând la a-l urmări, dacă opiniile sale îi deranjează.

„Așadar, pe Facebook puteți da unfollow, iar pe Patre0n dezabonare. Diseară dezbatem subiectul live, de la ora 21, cu abonații de pe Patreon. Atâți cât vor rămâne după asta”, a încheiat el.

Găsiţi aici afirmaţiile lui Marian Godină referitoare la Oana Gheorghiu care i-au atras criticile urmăritorilor săi.

