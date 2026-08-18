Bolojan, după decizia CCR privind modificările aduse Legii ANI: „Legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană”

Premierul Ilie Bolojan spune că decizia Curții Constituționale privind modificările aduse Legii ANI deschide o discuție despre principiile care trebuie să stea la baza legislației. El susține că, deși hotărârile CCR sunt obligatorii, efectele acestora pot fi analizate și discutate.

Premierul afirmă că observațiile sale nu sunt legate de funcția deținută de Dominic Fritz, ci de principiile care ar trebui să se aplice tuturor persoanelor aflate în situații similare.

„Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei”, a transmis Bolojan.

El susține că modificarea regulilor după încheierea unei situații poate ridica probleme din perspectiva principiului neretroactivității.

„Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate?”, a scris premierul.

Referirea la cazul lui Dominic Fritz

Bolojan spune că a făcut referire la cazul lui Dominic Fritz nu pentru că acesta este primar sau președintele USR, ci pentru că situația ridică, în opinia sa, o problemă de principiu.

„La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic”, a afirmat premierul.

El susține că problema modificării legislative nu a fost una care să fi generat preocupări până când Dominic Fritz nu a devenit vizat.

„Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine”, a transmis Bolojan.

Premierul atrage atenția că o regulă aplicată într-un caz poate avea consecințe și pentru alte persoane.

„Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică”, a mai scris acesta.

Bolojan avertizează asupra unui posibil litigiu la CEDO

Premierul susține că disputele politice nu ar trebui să ducă la situații care pot genera noi condamnări ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”, a afirmat Ilie Bolojan.

El spune că așteaptă motivarea Curții Constituționale pentru a vedea în ce măsură poate fi găsită o soluție legislativă care să permită în continuare publicarea declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor.

„Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate”, a transmis premierul.

Legătura cu jalonul PNRR

Bolojan spune că motivarea CCR este importantă și pentru ca Parlamentul să poată modifica legislația în conformitate cu decizia Curții.

Premierul speră ca motivarea să fie publicată rapid, astfel încât Parlamentul să poată pune legea în acord cu hotărârea CCR și să adopte forma necesară până la 31 august.

„Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR”, a scris Ilie Bolojan.

În mesajul său, premierul avertizează și asupra consecințelor financiare și de credibilitate pe care le-ar putea avea disputele politice în jurul acestei legislații.

„Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”, a încheiat Bolojan.