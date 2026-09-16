O fostă deputată S.O.S. România a devenit membră în grupul parlamentar al PNL

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act, miercuri, de o informare din partea deputatei neafiliate Andreea - Petronela Cîmpianu privind continuarea activităţii ca deputat al Grupului parlamentar al PNL.

Andreea - Petronela Cîmpianu era deputat pentru diaspora Foto: Facebook/Andreea - Petronela Cîmpianu

„Subsemnata, Andreea - Petronela Cîmpianu, aleasă deputat în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, vă rog să luaţi act de faptul că, începând cu data de 14 septembrie a.c.. îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal", se arată în documentul trimis plenului Camerei Deputaţilor.

Andreea - Petronela Cîmpianu, deputată de diaspora, a fost aleasă pe listele electorale ale S.O.S. România.

Ea a ocupat poziţia de vicelider al grupului parlamentar S.O.S. România şi de vicepreşedintă a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, scrie Agerpres.

La data de 30 iunie 2026, Andreea - Petronela Cîmpianu a anunţat oficial în plenul Camerei Deputaţilor că demisionează din grupul parlamentar al S.O.S. România, continuându-şi activitatea ca deputat neafiliat.

De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Ulterior, în doar cinci luni, alți 19 parlamentari au făcut astfel de schimbări.

PNL a atras cei mai mulți aleși, respectiv 9, care au ajuns de la AUR, SOS România și POT. Șaptee dintre aceștia au venit în partid din această primăvară, când PSD vorbea deja de ieșirea de la guvernare.

Unul dintre ei este Adrian Peiu, fost senator SOS România, care în luna iunie a fost ales lider interimar al organizației PNL Ialomița.

Pe locul al doilea la transferuri se numără PSD, cu șase parlamentari atrași din POT și din partidul Dianei Șoșoacă.

Cei mai mulți dintre aceștia au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024.