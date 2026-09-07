Ion M. Ioniță, despre programul PSD: „Nu-i egalează nimeni la spart banii, se pricep de minune”

Planurile PSD de reluare a cheltuielilor publice riscă să alarmeze creditorii României, avertizează Ion M. Ioniță. La „Interviurile Adevărul”, jurnalistul explică de ce Alexandru Nazare ar fi o variantă bună de premier și cum ar putea negocia cu social-democrații.

„Nu-i egalează nimeni la spart banii, se pricep de minune. Ori asta ridică sprâncene. După un program de austeritate în care au redus deficitul bugetar, să vină acum un guvern susținut de partidul care spune «hai să dăm drumul la bani», căci asta spune în cele 10 puncte.

El (n.r. PSD) spune: «Aruncăm pe geam restricțiile astea, strânsul curelei și dăm drumul la bani, că nu mai poate»”.

Întrebat dacă ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, una dintre variantele pentru funcția de premier, ar putea atrage voturi din tabăra PNL condusă de Ilie Bolojan, acesta a spus că ar reuși să strângă mai multe voturi decât Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan în iunie.

„S-ar putea să strângă mai multe Nazare, dar totul este să-l nominalizeze președintele. Ar fi o variantă bună, pentru că știe ce înseamnă Ministerul de Finanțe și că problema României numărul unu este cea legată de bani.”

De asemenea, spune PSD și Alexandru Nazare ar putea ajunge la un compromis privind măsurile de austeritate, printr-o negociere care să permită social-democraților să aloce bani, fără a renunța complet la disciplina bugetară.

Nu în ultimul rând, jurnalistul spune că un guvern aflat în funcție nu ar putea declanșa alegeri anticipate, întrucât, pentru a ajunge la anticipate, guvernul trebuie mai întâi să fie demis.

Ioniță susține că, chiar dacă ar pica și al doilea guvern, iar președintele ar dizolva Parlamentul, organizarea alegerilor anticipate s-ar face prin hotărâri de Guvern. Acestea ar putea fi însă contestate în instanță și anulate, ceea ce, în opinia sa, ar putea bloca procedura anticipatelor.

Interviul complet cu jurnalistul Ion M. Ioniță poate fi urmărit mai jos: