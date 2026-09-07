 Nuntă în lumea politică: Alexandru Nazare se căsătorește cu o artistă de muzică populară. Cine este Maria Mihali | adevarul.ro
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Nuntă în lumea politică: Alexandru Nazare se căsătorește cu o artistă de muzică populară. Cine este Maria Mihali

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Clopotele de nuntă bat pentru ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta urmează să se căsătorească în această săptămână cu Maria Mihali, cântăreață de muzică populară în vârstă de 30 de ani. Cei doi formează un cuplu discret, iar potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cununia ar urma să aibă loc pe 12 septembrie 2026.

Alexandru Nazare și Maria Mihali se căsătoresc în weekend.
Alexandru Nazare și Maria Mihali se căsătoresc în weekend. Foto: arhivă

Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au logodit în 2025, iar primele informații despre relația lor au apărut în 2024. Deși au preferat să-și țină viața personală departe de atenția publică, cei doi au fost văzuți împreună în mai multe contexte, potrivit Click.ro. 

Relația lor a fost surprinsă inclusiv în timpul unor vizite la mănăstiri sau al unor escapade la munte. Maria Mihali i-a fost alături lui Alexandru Nazare și la evenimente importante pentru acesta, inclusiv la meciuri ale echipei naționale.

Cine este Maria Mihali, artista care îi va deveni soție

Maria Mihali s-a născut și a crescut în Baia Mare și provine dintr-o familie cu rădăcini în Maramureșul istoric. Tatăl său este originar din zona Borșa, iar artista și-a construit cariera în jurul muzicii populare.

Repertoriul său cuprinde atât cântece folclorice, cât și muzică religioasă, folk creștin și colinde. A colaborat cu Grupul Iza și a cântat pe scene din România și din străinătate.

Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a venit în 2016, când a câștigat Trofeul Festivalului de Folclor „Lucreția Ciobanu”, desfășurat la Sibiu.

Artista s-a născut pe 14 aprilie 1996, chiar în ziua de Paști, coincidență pe care a considerat-o de-a lungul timpului o binecuvântare. Într-un interviu acordat publicației DirectMM, Maria Mihali spunea că a privit acest lucru drept „cea mai frumoasă binecuvântare”.

Are studii în business și management

Deși este cunoscută în special pentru activitatea sa artistică, Maria Mihali are studii într-un domeniu complet diferit. A absolvit Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, apoi Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Ulterior, și-a continuat studiile cu un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor la FSEGA, pe care l-a finalizat în 2020.

În paralel cu pregătirea academică și activitatea artistică, Maria Mihali și-a aprofundat studiile muzicale. A absolvit, în 2017, secția canto popular a Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca.

În ultimii ani, artista și-a continuat pregătirea la Universitatea Națională de Muzică din București, unde își perfecționează tehnica vocală. Totodată, lucrează cu tineri interesați să urmeze o carieră în muzica populară.

Maria Mihali este cu 15 ani mai tânără decât Alexandru Nazare. Cei doi au păstrat relația departe de lumina reflectoarelor, însă în ultimii ani au apărut tot mai multe informații despre povestea lor, iar acum se pregătesc să facă pasul către căsătorie.

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