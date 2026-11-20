Preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan, consideră că proiectul reorganizării administrative propus de guvernul format majoritar din membri PSD este unul demarat în mod neserios, el anunţând că PNL va face consultări cu propriii primari pentru a vedea perspectiva acestora.

Ilie Bolojan, președinte PNL Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Președintele PNL, Ilie Bolojan, critică modul în care Guvernul a lansat discuțiile privind reorganizarea administrativă a României, considerând că inițiativa este lipsită de seriozitate și nu are la bază un proiect concret. Acesta susține că o asemenea reformă trebuie pregătită temeinic, ținând cont atât de reducerea cheltuielilor, cât și de calitatea serviciilor publice și de perspectivele de dezvoltare ale comunităților.

„Nu poţi să vii să arunci tema reorganizării administrative, care are un impact mare asupra cetăţenilor multor localităţi, fără să vii cu un proiect şi să discuţi pe ceva concret. Şi vedem declaraţii care sunt într-un fel la Ministerul Dezvoltării, vedem alte declaraţii la partid, vedem alte declaraţii la Guvern. Până în momentul de faţă, nu există un astfel de proiect serios. În afară de ce s-a anunţat astăzi privind comasarea voluntară, care se poate face pe baza actualei legislaţii, fără niciun fel de modificări legislative, nu există nimic serios”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri seară, într-o conferinţă de presă, la Sibiu, potrivit News.

Liderul liberal a anunțat că PNL va consulta primarii de comune și municipii, urmând ca la începutul lunii decembrie să prezinte un punct de vedere oficial. Bolojan atrage atenția că simpla unire a două comune cu probleme financiare nu garantează apariția unei comunități mai prospere.

Totodată, acesta acuză PSD de inconsecvență, susținând că există o contradicție între acțiunile politice de până acum și anunțurile recente privind reforma administrației. În opinia sa, România are nevoie de o reorganizare administrativă, însă aceasta trebuie realizată pe baza unei analize serioase și a unui acord politic, nu prin simple declarații și promisiuni amânate.

Ministerul Dezvoltării a pus vineri, 20 noiembrie, în dezbatere publică proiectul de OUG privind comasarea voluntară a comunelor, prezentat de Guvern drept începutul reformei administrativ-teritoriale a României. Ministrul Alexandru Stoica promite cel puțin 4 milioane de lei pentru fiecare localitate care se unește voluntar.

Nota de fundamentare indică 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, care însumează 479.290 de persoane. Potrivit documentului, aceste administrații depind în proporție de peste 80% de transferurile de la bugetul de stat, ceea ce le restrânge autonomia financiară și posibilitatea de a planifica investiții pe termen mediu și lung.