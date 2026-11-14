Ministrul Dezvoltării, apel către primari: Comasarea voluntară, o şansă pentru comunităţi de a se dezvolta mai rapid şi mai eficient

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat, sâmbătă, că reforma administrativă se construieşte prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor locale. De aceea, a discutat cu mai mulţi primari, cărora le-a cerut să fie de acord cu comasarea voluntară a localităţilor, explicându-le avantajele.

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării Foto: Facebook

„Reforma administrativă se construieşte prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor locale. Astăzi, la Botoşani, m-am întâlnit cu prefectul, primarii şi parlamentarii din judeţ pentru a le prezenta măsura «START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară»", anunţă, sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Acesta a cerut primarilor să aibă curajul să facă acest pas: "Prin comasare voluntară, comunităţile au şansa de a se dezvolta mai repede şi mai bine!".

„UAT-urile care îşi unesc resursele vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiţii, de a-şi moderniza infrastructura şi de a oferi servicii publice de calitate. Vorbim despre lucruri concrete, care contează în viaţa de zi cu zi a oamenilor: apă şi canalizare, şcoli moderne, centre medicale şi drumuri mai bune", a mai transmis ministrul, scrie News.

Acesta explică că nu se doreşte o reformă făcută doar pe hârtie, ci una ale cărei rezultate să se vadă în fiecare comunitate.

„Am discutat şi despre stadiul proiectelor aflate în derulare, despre dificultăţile întâmpinate în implementarea investiţiilor şi despre modul prin care Ministerul Dezvoltării poate sprijini autorităţile locale să îşi ducă proiectele la bun sfârşit. Îmi doresc ca această întâlnire să fie urmată de iniţiative concrete şi de o colaborare strânsă în perioada următoare", a mai transmis ministrul Dezvoltării.

Europarlamentarul Dragoş Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat, în urmă cu câteva zile, că propunerile analizate de partid ar putea include comasarea unor oraşe mici sau reclasificarea acestora în categoria comunelor.

Benea a explicat că peste 450 de unităţi administrativ-teritoriale din România au mai puţin de 1.500 de locuitori, iar alte aproximativ 1.100 au o populaţie de până la 3.000 de locuitori. În plus, peste 55% dintre oraşe nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori, deşi păstrează structuri administrative specifice mediului urban, pe care europarlamentarul le-a descris drept „bugetofage".