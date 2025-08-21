search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
Video Noi imagini de la vizita lui Nicuşor Dan la Roşia Montană: „E un sit unic în lume”

Preşedintele Nicuşor Dan a publicat joi noi imagini din vizita pe care a făcut-o, alături de familie, la Roşia Montană.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat Roșia Montană FOTO: Captură video
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a publicat joi noi imagini din vizita pe care a făcut-o împreună cu familia la Roşia Montană. Şeful statului a coborât în galeria antică, s-a întâlnit cu localnicii şi a participat la un foc de tabără. În mesajul său, preşedintele a subliniat că zona are un potenţial uriaş pentru turism şi dezvoltarea comunităţii.

„O primire călduroasă” la Roşia Montană

Nicuşor Dan a distribuit pe Facebook un videoclip de puţin peste un minut, în care apare alături de familia sa la Roşia Montană. Imaginile surprind momentele petrecute în galeria antică, dar şi în mijlocul localnicilor.

„Am avut parte de o primire călduroasă la Roşia Montană! Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic, care poate aduce milioane de turişti şi oportunităţi de dezvoltare pentru comunitatea locală”, a scris şeful statului pe reţeaua de socializare.

Întâlniri cu localnicii şi foc de tabără

În cadrul vizitei, preşedintele s-a fotografiat cu mai multe persoane, inclusiv copii, şi a discutat cu participanţii la programul „Adoptă o casă”, iniţiativă care urmăreşte salvarea patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale din zonă.

Vizita s-a încheiat cu un moment relaxant, la un foc de tabără, la care Nicuşor Dan a participat împreună cu familia sa şi localnicii.

Produse tradiţionale şi amintiri din copilărie

Nicuşor Dan a declarat miercuri că a fost primit cu bucate pregătite în casă de localnici. Acesta a povestit că experienţa i-a adus aminte de anii copilăriei.

„Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, şorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, şi în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a spus preşedintele.

Şeful statului a mai dezvăluit că a primit mici daruri din partea gazdelor: o sticlă de ţuică, un borcan de miere pentru copii şi chiar un trifoi cu patru foi, dăruit de o reprezentantă a Bisericii Romano-Catolice din localitate.

„Roşia Montană e un sit unic în lume”

În declaraţiile sale, Nicuşor Dan a reafirmat importanţa sitului UNESCO şi potenţialul uriaş pentru dezvoltarea turismului.

Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localităţi sunt în creştere. Cred că pentru Roşia Montană, ca şi pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm şi privatul, pentru că sunt oportunităţi, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roşia Montană e un sit unic în lume şi trebuie să aducem specialiştii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turişti, ci 2.000.000 de turişti”, a declarat preşedintele.

Alte opriri în vacanţa prezidenţială

În zilele anterioare, Nicuşor Dan a fost surprins într-un pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. Tot acolo, preşedintele a vizitat şi baza Salvamont, unde a discutat cu salvatorii montani despre problemele cu care se confruntă.

