Nicușor Dan își continuă vacanța prin România. Cu cine s-a întâlnit la Roșia Montană

Președintele Nicușor Dan a ajuns luni la Roșia Montană, unde s-a întâlnit cu inițiatorii programului de salvare a patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale.

Și luni, 18 august, președintele Nicușor Dan a continuat să facă reclamă turismului românesc, vizitând de această dată Roșia Montană.

Se știe că președintele a fost în perioada când era activist civic un susținător al patrimoniului Roșiei Montane, astfel că luni a dorit să se întâlnească cu susținătorii programului de salvare a patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale, ”Adoptă o Casă la Roșia Montană”.

”Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montan”, potrivit pagini de Facebook ”Adoptă o Casă la Roșia Montană”.

Ca și în zilele din urmă, președintele și-a purtat fiul în spate, fiind însoțit de copii și prima doamnă de la Cotroceni.

În vacanța sa prezidențială, Nicușor Dan a fost surprins zilele trecute într-un moment inedit de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

Președintele a vizitat și baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde a discutat cu salvatorii montani despre problemele cu care se confruntă aceștia.

Programul ”Adoptă o Casă la Roșia Montană” a fost iniţiat în 2012 în parteneriat cu comunitatea locală interesată de protejarea patrimoniului şi a drepturilor membrilor comunităţii de la Roşia Montană şi stabileşte o conexiune între proprietarii locali ai clădirilor istorice care doresc să trăiască în continuare în zonă şi persoane sau organizaţii care doresc să contribuie prin donaţii sau voluntariat la protejarea, cunoaştere şi recunoaşterea patrimoniului cultural al zonei.

Programul a fost nominalizat pentru Premiul Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană – Premiul Mies van der Rohe 2022.