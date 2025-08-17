Președintele României, inspecție surpriză la baza Salvamont Brașov. Nicușor Dan a vrut să afle problemele echipei

Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei. A discutat cu salvatorii montani despre problemele cu care se confruntă aceștia. I-a ascultat pe toți, iar acum salvamontiștii speră să fie găsite soluții pentru a asigura intervenții eficiente.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, sâmbătă, baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, au transmis, pe Facebook, reprezentanţii Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov, potrivit Agerpres.

Potrivit salvatorilor montani, „în cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă”.

„Cu această ocazie, şeful statului a vizitat baza noastră Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-am prezentat refugiul, activitatea noastră zilnică şi problemele cu care ne confruntăm zi de zi. În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, a declarat directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Vicepremierul Tanczos Barna s-a întâlnit cu salvatorii montani de la Râșnov

Tot sâmbătă, viceprim-ministrul Tanczos Barna s-a întâlnit cu salvatorii montani de la Salvamont Râşnov.

„În paralel, colegii de la Salvamont Râşnov, aflaţi în tură de patrulare preventivă pe traseul turistic de pe Valea Mălăieşti, s-au întâlnit cu viceprim-ministrul României, domnul Tanczos Barna, care şi-a reafirmat sprijinul pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii Salvamont", se arată în mesajul de pe Facebook.