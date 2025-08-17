search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nicușor Dan face turul mănăstirilor. A mers în pelerinaj la Arsenie Boca. Imagini inedite cu momentul întâmpinării de starețul din Valea Sâmbetei

0
0
Publicat:

În vacanța sa prezidențială, Nicușor Dan a fost surprins într-un moment inedit de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

Nicușor Dan, în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca FOTO: Captură video / Antena 3
Nicușor Dan, în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca FOTO: Captură video / Antena 3

Șeful statului a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, la mănăstire. Președintele și-a purtat fiul în spate, pentru a ajunge la schitul unde a trăit Arsenie Boca. Vizita sa a avut loc în intimitate, fără anunț prealabil, pentru a evita prezența mass-mediei.

Noi imagini inedite din vacanța președintelui Nicușor Dan au fost difuzate de Antena 3 CNN. El a fost surprins ieri în pelerinaj la un schit de pe Valea Sâmbetei, locul unde se află fosta chilie a părintelui Arsenie Boca. Președintele a fost primit cu pâine și sare de către starețul mănăstirii, conform vechilor obiceiuri ortodoxe, iar în imagini se vede cum își căra fiul în rucsacul din spate.

Președintele i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă, participând astfel la tradiționala ceremonie religioasă.

O tradiție de familie

Nicușor Dan și familia sa s-au dus, vineri, de Sfânta Maria, la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru a participa la slujbă. Șeful statului a declarat că a ales să participe la slujba de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, din Brașov, pentru că este un obicei pentru familia sa. El a explicat că nu a anunțat vizita pentru a evita prezența presei.

Șeful statului a mai precizat că intenționează să petreacă mai mult timp în zonă, însă detaliile programului său vor fi făcute publice ulterior.

Anterior, în cursul dimineții, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase că Președintele Nicușor Dan nu va participa la evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
Descoperirea misterioasă care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. E un instrument vechi de 1,5 milioane de ani
gandul.ro
image
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
mediafax.ro
image
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală”
fanatik.ro
image
Lista completă a cerințelor prezentate de Vladimir Putin în Alaska, pentru a pune capăt războiului cu Ucraina
libertatea.ro
image
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
digisport.ro
image
VIDEO 'Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?': toată lumea a observat mișcările suspecte de la finalul întrevederii cu Trump
stiripesurse.ro
image
HĂRȚI. Teritoriul cerut de Putin înseamnă retragerea Ucrainei de pe „centura de fortificații”. Ce mai vrea Rusia în plus
antena3.ro
image
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
observatornews.ro
image
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
playtech.ro
image
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rămasă fără 500 de milioane €, Mihaela Rădulescu a reacționat în ziua în care ar fi împlinit 8 ani cu Felix Baumgartner
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un cutremur de 6 grade a zguduit Indonezia! Zeci de oameni au fost răniți
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Vine PRĂPĂDUL! Adăpostiți-vă de URGENȚĂ! Alertă extremă în următoarele ore!
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Întârzieri la pensii și salarii. Consilierul lui Nicușor Dan dă vestea proastă românilor
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Kate și William în Kefalonia foto trucaj png
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, culisele vacanței lor de vară în familie. Un „cuplu obișnuit, lipsit de grandoarea regală”

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!