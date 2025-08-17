Nicușor Dan face turul mănăstirilor. A mers în pelerinaj la Arsenie Boca. Imagini inedite cu momentul întâmpinării de starețul din Valea Sâmbetei

În vacanța sa prezidențială, Nicușor Dan a fost surprins într-un moment inedit de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

Șeful statului a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, la mănăstire. Președintele și-a purtat fiul în spate, pentru a ajunge la schitul unde a trăit Arsenie Boca. Vizita sa a avut loc în intimitate, fără anunț prealabil, pentru a evita prezența mass-mediei.

Noi imagini inedite din vacanța președintelui Nicușor Dan au fost difuzate de Antena 3 CNN. El a fost surprins ieri în pelerinaj la un schit de pe Valea Sâmbetei, locul unde se află fosta chilie a părintelui Arsenie Boca. Președintele a fost primit cu pâine și sare de către starețul mănăstirii, conform vechilor obiceiuri ortodoxe, iar în imagini se vede cum își căra fiul în rucsacul din spate.

Președintele i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă, participând astfel la tradiționala ceremonie religioasă.

O tradiție de familie

Nicușor Dan și familia sa s-au dus, vineri, de Sfânta Maria, la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru a participa la slujbă. Șeful statului a declarat că a ales să participe la slujba de la mănăstirea Sâmbăta de Sus, din Brașov, pentru că este un obicei pentru familia sa. El a explicat că nu a anunțat vizita pentru a evita prezența presei.

Șeful statului a mai precizat că intenționează să petreacă mai mult timp în zonă, însă detaliile programului său vor fi făcute publice ulterior.

Anterior, în cursul dimineții, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase că Președintele Nicușor Dan nu va participa la evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei.