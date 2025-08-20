Video Nicuşor Dan a băut lapte muls direct de la vacă, la Roşia Montană: „Mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica”

Preşedintele Nicuşor Dan se află din nou, miercuri, la Roşia Montană, fiind însoțit de copii și de prima doamnă de la Cotroceni. Şeful statului a mărturisit că a degustat produse tradiţionale oferite de localnici, făcute în casă, şi a primit și mici cadouri.

„Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, şorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, şi în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a răspuns Nicuşor Dan, Ziarul Unirea

El a mărturisit că gazda sa de la Roşia Montană i-a oferit o sticlă de ţuică, iar copiilor le-a dat un borcan de miere. Acesta a mai primit un trifoi cu patru foi din partea unei reprezentante a Bisericii Romano-Catolice din localitate.

Nicușor Dan a mai spus că Roşia Montană e un sit unic în lume şi poate atrage 2.000.000 de turişti, anual.

„Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localităţi sunt în creştere. Cred că pentru Roşia Montană, ca şi pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm şi privatul, pentru că sunt oportunităţi, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roşia Montană e un sit unic în lume şi trebuie să aducem specialiştii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turişti, ci 2.000.000 de turişti”, a declarat, miercuri, şeful statului.

În vacanța sa prezidențială, Nicușor Dan a fost surprins zilele trecute într-un moment inedit de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

Președintele a vizitat și baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde a discutat cu salvatorii montani despre problemele cu care se confruntă aceștia.