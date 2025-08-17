Video Nicușor Dan face reclamă turismului românesc. Îndeamnă românii să își petreacă vacanțele în țară: „Cele mai frumoase locuri sunt cele de la noi”

Președintele Nicuşor Dan a făcut duminică seara un apel către români să își petreacă concediile în România, prezentând într-un clip video câteva dintre cele mai frumoase zone montane vizitate alături de familie.

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică seara un mesaj către români, încurajându-i să descopere frumusețea țării și să-și petreacă vacanțele acasă. Șeful statului a publicat pe Facebook un videoclip cu imagini dintr-o excursie la munte alături de familie.

„Cele mai frumoase locuri sunt cele de la noi”

În înregistrarea video, președintele apare împreună cu copiii săi, surprins în momente de drumeție. El le arată cascade, îi învață cum să bea apă direct din izvor și se întrece cu fiica sa până pe vârful muntelui.

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumeţiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a declarat Nicușor Dan.

Apel către români să redescopere țara

Șeful statului a subliniat frumusețea unor destinații montane emblematice. „România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraş. Invit pe români să-şi petreacă vacanţele şi în România”, a transmis președintele.

Clipul a fost distribuit pe rețelele sociale, mesajul său fiind însoțit de imagini care surprind atât peisaje spectaculoase, cât și momente de familie.

Pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca

În vacanța sa prezidențială, Nicușor Dan a fost surprins într-un moment inedit de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. El a urmat traseul de creastă, un drum turistic de 7 kilometri, până în Căldarea Sâmbetei, unde se află mănăstirea.

Președintele și-a purtat fiul în spate pe parcursul traseului, pentru a ajunge la schitul unde a trăit Arsenie Boca. Vizita a avut loc în intimitate, fără anunț prealabil, pentru a evita prezența mass-mediei.

Dialog cu salvamontiștii

Tot în această vizită, șeful statului a ajuns la baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde a discutat cu echipele de intervenție montană despre dificultățile cu care se confruntă.

„În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă”, au transmis reprezentanții Salvamont.

Salvamontiștii speră ca, în urma dialogului cu președintele, să fie găsite măsuri care să le faciliteze intervențiile și să le sporească eficiența pe teren.